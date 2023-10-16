Де найнижчий рівень безробіття в ЄС (інфографіка) — Finance.ua

Де найнижчий рівень безробіття в ЄС (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Де найнижчий рівень безробіття в ЄС (інфографіка)

Чеська Республіка посідає перше місце серед європейських країн за рівнем працевлаштованості населення. Згідно даних статистичної організації Європейської Комісії Eurostat, у Чехії наразі найнижчий рівень безробіття серед країн ЄС.

Середній рівень безробіття у країнах ЄС становить 5.9%, а у США — 3.8%.

Окремо досліджували працевлаштованість молоді віком до 25 років. Найнижчий показник безробіття серед молоді у Німеччині — 5.7%, а Чехія посідає друге місце з показником у 8.5%, близьким до Литви — 8.6% — та Нідерландів — 8.7%.

Найвищий рівень безробіття серед молоді в Іспанії — 26.8%, Естонії — 23.5%, Греції — 22.5%, Італії — 22%.

Для порівняння, середній показник для європейської молоді до 25 років — 14%.

Євростат також спостерігає відмінність у рівні працевлаштування жінок та чоловіків.

У Чехії, наприклад, не працевлаштовано 3.1% жінок та 2.1% чоловіків. Найбільш виразною є різниця у показниках у Греції — там без роботи 14.4% жінок і 8.2% чоловіків — та у Іспанії — 13.1% непрацевлаштованих жінок та 10% чоловіків. Загальний показник у Євросоюзі такий: без роботи у серпні 2023 були 6.2% жінок та 5.7% чоловіків.

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