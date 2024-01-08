Безробіття в Україні вдвічі перевищило довоєнні показники — Finance.ua

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Безробіття в Україні вдвічі перевищило довоєнні показники

Казна та Політика
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Безробіття в Україні вдвічі перевищило довоєнні показники
Безробіття в Україні вдвічі перевищило довоєнні показники
Фактичний рівень безробіття в Україні на кінець 2023 року майже вдвічі перевищив аналогічний показник станом на кінець довоєнного 2021 року.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розказав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, не дивлячись на офіційну статистику, згідно з якою в 2023 році в Україні відбулось скорочення кількості зареєстрованих безробітних, фактичний показник безробіття порівняно з довоєнним 2021 роком виріс майже вдвічі.
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«Якщо рахувати за методикою Міжнародної організації праці, то у нас безробіття 19% - у два рази більше, ніж було в 2021 році. Ми розуміємо, що офіційна статистика не відображає тих, хто уникає мобілізації. Тому у фонді зайнятості у нас значаться менше 100 тисяч безробітних», — заявив Гетманцев.
Одним із наслідків росту безробіття є зубожіння населення, що, на жаль, є нормальним явищем під час воєн.
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«Війна — це такий період, коли всі біднішають. Через війну у нас суттєво зросло безробіття та рівень бідності. Це абсолютно передбачувано», — констатував Гетманцев.
Нагадаємо, Національний банк України в своєму жовтневому Інфляційному звіті прогнозував, що рівень безробіття в Україні у 2023 році становитиме 19,1%, у 2024 році - 16,5% %, у 2025 році - 14,2%.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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