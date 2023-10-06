Безробітним збільшили мінімальний розмір допомоги — Finance.ua

Безробітним збільшили мінімальний розмір допомоги Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

Безробітним збільшили мінімальний розмір допомоги

Фонд безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян до розміру 1500−2500 грн.

Це передбачено постановою Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 14 вересня 2023 року № 60.

Постановою встановлено наступний мінімальний розмір допомоги по безробіттю у розмірі 1500 гривень:

для молоді, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних;

для одиноких матерів (батьків), які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;

для одного з батьків, названих батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників дитини з інвалідністю підгрупи А, які мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних;

для застрахованих осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації безробітнім мають страховий стаж менш ніж сім місяців або звільнені з останнього місця роботи через припинення трудового договору тощо.

Мінімальну допомогу по безробіттю у розмірі 2500 гривень встановлено:

для взятих на облік внутрішньо переміщених осіб, які не має документів, необхідних для надання статусу безробітного. Тривалість виплати такої допомоги по безробіттю не може перевищувати 120 календарних днів;

для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають необхідних документів, але відомості про яких наявні в державних реєстрах.

Ця постанова набере чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування і застосовуватиметься з 31 липня 2023 року. Станом на 6 жовтня документ ще не опублікований.

Нагадаємо, у серпні 2023 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Потреба роботодавців у працівниках зросла.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.