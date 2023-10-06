Безробітним збільшили мінімальний розмір допомоги — Finance.ua

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Безробітним збільшили мінімальний розмір допомоги

Казна та Політика
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Безробітним збільшили мінімальний розмір допомоги
Безробітним збільшили мінімальний розмір допомоги
Фонд безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян до розміру 1500−2500 грн.
Це передбачено постановою Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 14 вересня 2023 року № 60.
Постановою встановлено наступний мінімальний розмір допомоги по безробіттю у розмірі 1500 гривень:
  • для молоді, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних;
  • для одиноких матерів (батьків), які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;
  • для одного з батьків, названих батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників дитини з інвалідністю підгрупи А, які мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних;
  • для застрахованих осіб, визнаних в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації безробітнім мають страховий стаж менш ніж сім місяців або звільнені з останнього місця роботи через припинення трудового договору тощо.
Мінімальну допомогу по безробіттю у розмірі 2500 гривень встановлено:
  • для взятих на облік внутрішньо переміщених осіб, які не має документів, необхідних для надання статусу безробітного. Тривалість виплати такої допомоги по безробіттю не може перевищувати 120 календарних днів;
  • для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, які не мають необхідних документів, але відомості про яких наявні в державних реєстрах.
Ця постанова набере чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування і застосовуватиметься з 31 липня 2023 року. Станом на 6 жовтня документ ще не опублікований.
Нагадаємо, у серпні 2023 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму. Потреба роботодавців у працівниках зросла.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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