В ЮНЕСКО порахували, скільки грошей Україна потребує на відновлення культури й туризму — Finance.ua
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В ЮНЕСКО порахували, скільки грошей Україна потребує на відновлення культури й туризму

Казна та Політика
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В ЮНЕСКО порахували, скільки грошей Україна потребує на відновлення культури й туризму
В ЮНЕСКО порахували, скільки грошей Україна потребує на відновлення культури й туризму, Фото: webnode.com.ua
На відновлення культурних об'єктів та туристичної галузі Україні знадобиться близько 9 мільярдів доларів протягом наступних 10 років.
Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на дані ЮНЕСКО.
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За оцінками ЮНЕСКО, український культурний та туристичний сектори втратили понад 19 мільярдів доларів доходу під час повномасштабної війни з росією. Агентство заявило, що бойові дії пошкодили 341 культурний об'єкт по всій Україні, в тому числі в Києві, Львові та Одесі.
«За оцінками агентства, загальна вартість руйнувань цих культурних об'єктів, а також тисяч інших культурних цінностей по всій країні становить близько 3,5 мільярдів доларів», — пише Associated Press.
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ЮНЕСКО заявила, що навмисне руйнування об'єктів культурної спадщини, в тому числі релігійних споруд та артефактів, можна прирівняти до воєнного злочину.
Нагадаємо, у 2023 році податкові надходження від туристичної галузі збільшилися на 3,2% порівняно із 2022-им — до 2,049 млрд гривень. Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів. За її словами, туристична галузь продовжує працювати попри війну та навіть демонструє хороші фінансові показники. Йдеться про ріст податкових надходжень порівняно із 2022 роком.
За матеріалами:
Економічна Правда
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