Податкові надходження від туристичної галузі зросли: що принесло найбільше коштів — Finance.ua

Податкові надходження від туристичної галузі зросли: що принесло найбільше коштів Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Податкові надходження від туристичної галузі зросли: що принесло найбільше коштів, Фото: hub.kyivstar

У 2023 році податкові надходження від туристичної галузі збільшилися на 3,2% порівняно із 2022-им — до 2,049 млрд гривень.

Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

Читайте також Підвищений податок на нерухомість: кому доведеться платити більше

За словами Олеськів, туристична галузь продовжує працювати попри війну та навіть демонструє хороші фінансові показники. Йдеться про ріст податкових надходжень порівняно із 2022 роком.

«Це пов’язано як зі зростанням економічної активності, так і з тим, що після дуже стресового 2022-го людям потрібен був час для відновлення, психологічного перезавантаження. І саме мандруючи, відвідуючи інші міста, культурні об'єкти, ми більше надихались. Плюс запит на краще пізнання своєї культури, історії, що також реалізується через туризм. Тому бачимо, що сума податків порівняно з попереднім роком зросла на 3,2% - до 2 мільярдів 49 мільйонів гривень. Але, звісно, поки що йдеться про певне падіння порівняно з довоєнним 2021 роком, коли цей показник перевищив 2,2 мільярда гривень», — сказала Олеськів.

Що принесло найбільше коштів

У звіті ДАРТ зазначається, що протягом минулого року левову частку надходжень, понад 1,3 мільярда гривень (63,6 усіх податків у галузі), принесло оподаткування роботи готелів та подібних засобів тимчасового розміщення.

Діяльність туроператорів принесла до бюджету понад 200 млн грн. Майже стільки ж — оподаткування інших місць тимчасового розміщення.

«Основні платники податків — представники готельної галузі. Бо порівняно з іншими вона не так „тінізована“. Значно впали доходи туристичних операторів. Адже в'їздний туризм зупинився, виїзний працює приблизно на 20%. В частині внутрішнього туризму багато залежить від компанії: є учасники ринку, які суттєво збільшили обсяги надання послуг (особливо ті, хто більше працював на заході країни), а й є й ті, хто взагалі зупинив діяльність. Тобто, ситуація у цьому сегменті ринку невизначена», — деталізувала голова ДАРТ.

Читайте також Хто має право не сплачувати податок на нерухомість у 2024 році

Було наведено дані дослідження, яке показало, що близько 20% українців у минулому році відмовлялися від подорожей з міркувань безпеки, 23% — через скрутне матеріальне становище, майже 12% респондентів вважають недоцільними подорожі під час дії воєнного стану, 21% подорожували, вважаючи, що йдеться про економічну підтримку України, ставлення до подорожей 23% опитаних не змінилося.

«Тобто, ми бачимо, що приблизно 40% українців, попри все, мандрують. І це та аудиторія, з якою є можливість працювати і в бізнесу, і в місцевої влади, і у нас як представників державної влади», — наголосила Олеськів.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.