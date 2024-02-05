Підвищений податок на нерухомість: кому доведеться платити більше — Finance.ua

Підвищений податок на нерухомість: кому доведеться платити більше Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Підвищений податок на нерухомість: кому доведеться платити більше

У 2024 році українці мають сплатити податок на нерухомість за звітний 2023 рік.

Ставка податку розраховується виходячи із мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2023, яка складала 6 700 гривень (таким чином, максимальна ставка за метр квадратний не може перевищувати 100,5 грн (6 700 * 1,5%).

Проте деяким категоріям громадян доведеться заплатити більше.

Хто має платити підвищений податок

загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), розрахована сума податку на нерухоме майно збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку). Як зазначають податківці, за наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи — платника податку,розрахована сума податку на нерухоме майноза кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

Нагадаємо, сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язані лише ті фізичні особи, які володіють квартирою, квартирами, житлова площа яких перевищує 60 к. м і будинку площею більше 120 кв. м. У випадку наявності об'єктів нерухомого майна різних типів податок сплачується за площу, що перевищує 180 кв. м.

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Сплатити визначену суму податку на нерухоме майно громадянам необхідно впродовж 60 днів з дня отримання повідомлення — рішення.

У разі якщо є сумніви щодо розмірів нарахованих податкових платежів громадяни, які є власники землі та нерухомості, мають можливість провести звірку щодо належних їм об'єктів оподаткування та наявної заборгованості зі сплати майнових податків у будь-який зручний час відповідно до графіка роботи ЦОП.

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