Автомобілі, що підпадають під «податок на розкіш» у 2024 році (список) — Finance.ua

Автомобілі, що підпадають під «податок на розкіш» у 2024 році (список) Вчора 17:00 — Технології&Авто

Автомобілі, що підпадають під «податок на розкіш» у 2024 році (список)

Як повідомляє Укравтопром, Мінекономіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році.

Які марки авто

Загалом 184 моделі таких марок:

Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Принагідно нагадаємо, сума податку становить 25 тис. грн.

Коли платити

Сплатити його необхідно: фізичним особам — протягом 60 днів після отримання повідомлення; юридичним особам — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

Під податок підпадають автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат.

Довідка Finance.ua:

наразі мінімальна місячна зарплата в Україні складає 7100 грн;

транспортний податок є податком на майно. Його розмір не залежить від вартості авто, ставка фіксована — 25 тис. грн на рік за кожну автівку, що підлягає оподаткуванню. Транспортний податок іде до місцевих бюджетів;

про необхідність сплати податку громадянам повідомляє місцева податкова служба. Після отримання повідомлення у власника буде 60 днів, щоб зробити платіж;

транспортний податок залежить від вартості автомобіля та його віку.

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