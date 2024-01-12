Греція запроваджує кліматичний податок для туристів — Finance.ua

Греція запроваджує кліматичний податок для туристів Сьогодні 17:43 — Світ

Греція запроваджує кліматичний податок для туристів

У цьому році Греція запроваджує кліматичний податок для туристів. Кошти хочуть спрямувати на покращення інфраструктури. Також сподіваються перекрити значні збитки, спричинені пожежами та повенями, які сталися у 2023 році.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Schengen Visa Info.

Країна намагається відновитися після стихійних лих, які накрили Грецію торік. Для цього запровадили новий «‎збір на кліматичну стійкість» — форму податку на житло. За допомогою нього уряд прагне отримати кошти для реконструкції та підвищення стійкості до зміни клімату.

Сума кліматичного збору

Новий податок стягуватимуть лише у високий сезон — з березня по жовтень. В інші місяці діятиме попередній готельний збір. Туристи будуть змушені доплачувати в готелях та на віллах.

Сума доплати залежатиме від офіційного рейтингу помешкання. Тобто ті, хто проживають в апартаментах і двозіркових готелях, сплачуватимуть 1,5 євро, а гості тризіркових готелів — по 3 євро за ніч. Проживання в покращених закладах коштуватиме дорожче — для чотиризіркових — по 7 євро за ніч, а податок для розкішних п’ятизіркових готелів складатиме 10 євро.

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Кліматичний податок не буде включений в ціни, надані операторами або турагентами. Мандрівники повинні будуть сплачувати його безпосередньо в готелях у місцевій валюті.

Як новий податок може змінити туризм у Греції

Грецькі готельєри дещо занепокоєні щодо можливого негативного впливу такого підвищення податків. Вони побоюються, що таке рішення може підштовхнути туристів не обирати Грецію для відпочинку. Введення нового податку може вплинути на рівень туризму та доходи, вважають вони.

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Грецький уряд очікує, що новий збір принесе додатковий дохід до 300 мільйонів євро у 2024 році. Новий кліматичний податок також буде застосований до короткострокового житла, заброньованого через онлайн-платформи.

Нагадаємо, влітку у Греції сталася серія руйнівних пожеж. У деяких випадках рятувальники евакуйовували цілі села разом із тисячами туристів. Попри ці виклики, туристичний сектор Греції процвітає. Грецька конфедерація туризму повідомила, що відвідувачів стало на 12% більше порівняно з рівнем до пандемії.

Телеканал 24 За матеріалами:

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