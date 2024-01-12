Нова послуга Wizz Air дозволяє отримати пасажирам до 600 євро — Finance.ua

Нова послуга Wizz Air дозволяє отримати пасажирам до 600 євро Сьогодні 12:34 — Фондовий ринок

Нова послуга Wizz Air дозволяє отримати пасажирам до 600 євро

Нова послуга Wizz Air зі страхування багажу дозволяє отримати пасажирам до 600 євро, якщо їхній багаж затримається на більше ніж 96 годин.

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Цей сервіс лоукостер запустив спільно з компанією Blue Ribbon Bags, яка відстежуватиме зниклий багаж і виплачуватиме компенсацію.

Страхування коштує 2,5 євро на кожен переліт і поширюється на весь багаж пасажира.

Якщо мандрівник не отримає протягом 96 годин після прильоту свій багаж, він може розраховувати на компенсацію з розрахунку 300 євро на одну сумку. Максимальний обсяг страхової виплати становить 600 євро, тобто виплачується лише за дві валізи.

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Щоб зафіксувати втрату валізи, в залі прильоту потрібно подати заявку до офісу Lost & Found та протягом 24 годин відправити підтвердження про несвоєчасне прибуття багажу до Blue Ribbon Bags.

Оператор послуги самостійно перевірятиме статус пошуку речей, а через 96 годин виплатить компенсацію, навіть якщо пасажир у результаті отримає свій багаж. При цьому пасажиру не потрібно надавати чеки та інше підтвердження цінності багажу для отримання страхових виплат.

У Європі за замовчуванням авіакомпанії несуть відповідальність за затримку, пошкодження та втрату багажу за Монреальською конвенцією. Документ обмежує відповідальність авіаперевізника розміром 1288 спеціальних прав запозичення (приблизно 1570 євро).

Однак насправді при затримці багажу пасажири зазвичай можуть розраховувати лише на компенсацію купівлі гігієнічних наборів та базових речей. Безповоротно втраченим багаж вважається, якщо з моменту прильоту пройшов 21 день, а валізу так і не знайдено. При цьому пасажиру необхідно буде довести вартість втрачених речей чеками та іншими документами, щоби отримати адекватну компенсацію.

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