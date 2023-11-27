Авіакомпанія Wizz Air додає нові рейси: куди можна полетіти — Finance.ua

Авіакомпанія Wizz Air додає нові рейси: куди можна полетіти Вчора 19:29 — Особисті фінанси

Авіакомпанія Wizz Air додає нові рейси: куди можна полетіти

Угорський лоукостер Wizz Air продовжує розширювати свої маршрути і у 2024 році пасажирам стануть доступні ще 4 нові рейси.

Куди можна буде полетіти за доступною ціною, розповідає lowcostavia.com.ua

Наступного року дешеві подорожі із авіакомпанією Wizz Air будуть доступні ще за чотирма напрямками, три з яких — по Європі.

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Зокрема, нові рейси здійснюватимуться за маршрутами:

Зальцбург (Австрія) — Лондон Лутон (Англія) — із 8 лютого 2024 року тричі на тиждень;

Зальцбург (Австрія) — Скоп'є (Македонія) — із 1 квітня 2024 року тричі на тиждень;

Зальцбург (Австрія) — Бухарест (Румунія) — із 2 квітня 2024 року тричі на тиждень;

Абу-Дабі (ОАЕ) — Туркестан (Казахстан) — ізт 16 січня 2024 року — тричі на тиждень.

Квитки на нові напрямки можна купити на сайті авіаперевізника. Для пошуку дешевших квитків зручно користуватися календарем цін на місяць.

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