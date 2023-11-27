Авіакомпанія Wizz Air додає нові рейси: куди можна полетіти — Finance.ua
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Авіакомпанія Wizz Air додає нові рейси: куди можна полетіти

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Авіакомпанія Wizz Air додає нові рейси: куди можна полетіти
Авіакомпанія Wizz Air додає нові рейси: куди можна полетіти
Угорський лоукостер Wizz Air продовжує розширювати свої маршрути і у 2024 році пасажирам стануть доступні ще 4 нові рейси.
Куди можна буде полетіти за доступною ціною, розповідає lowcostavia.com.ua.
Наступного року дешеві подорожі із авіакомпанією Wizz Air будуть доступні ще за чотирма напрямками, три з яких — по Європі.
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Зокрема, нові рейси здійснюватимуться за маршрутами:
  • Зальцбург (Австрія) — Лондон Лутон (Англія) — із 8 лютого 2024 року тричі на тиждень;
  • Зальцбург (Австрія) — Скоп'є (Македонія) — із 1 квітня 2024 року тричі на тиждень;
  • Зальцбург (Австрія) — Бухарест (Румунія) — із 2 квітня 2024 року тричі на тиждень;
  • Абу-Дабі (ОАЕ) — Туркестан (Казахстан) — ізт 16 січня 2024 року — тричі на тиждень.
Квитки на нові напрямки можна купити на сайті авіаперевізника. Для пошуку дешевших квитків зручно користуватися календарем цін на місяць.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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