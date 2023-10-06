Wizz Air представив стратегію розширення: лоукостер відкриває 13 нових маршрутів на 2023−2024 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Wizz Air представив стратегію розширення: лоукостер відкриває 13 нових маршрутів на 2023−2024

Фондовий ринок
36
Wizz Air представив стратегію розширення: лоукостер відкриває 13 нових маршрутів на 2023−2024
Wizz Air представив стратегію розширення: лоукостер відкриває 13 нових маршрутів на 2023−2024
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air нещодавно додала понад десять нових напрямків до своєї системи бронювання квитків. Маючи амбітну стратегію зростання, перевізник прагне розширити свою мережу до 5 додаткових напрямків протягом цього року та додаткових 8 напрямків у 2024 році.
Про це повідомляє Lowcost Avia.
Більшість нових рейсів є з Італії, а також з Польщі, Угорщини, Німеччини, Іспанії, Румунії та інших країн. Куди можна буде полетіти — далі у матеріалі!
Деталі нових рейсів Wizz Air на 2023 рік:
  • Катовіце (Польща) — Акаба (Йорданія): з 13 грудня 2023 року, двічі на тиждень;
  • Катовіце (Польща) — Брюссель Шарлеруа (Бельгія): з 14 грудня 2023 року, двічі на тиждень;
  • Дебрецен (Угорщина) — Рим Ф’юмічіно (Італія): з 13 грудня 2023 року, двічі на тиждень;
  • Будапешт (Угорщина) — Глазго (Шотландія): з 14 листопада 2023 року, двічі на тиждень;
  • Бухарест (Румунія) — Глазго (Шотландія): з 17 листопада 2023 року, двічі на тиждень.
Читайте також
Деталі нових рейсів Wizz Air на 2024 рік:
  • Мілан Мальпенса (Італія) — Париж Бове (Франція): з 31 березня 2024 року, 7 разів на тиждень;
  • Мілан Мальпенса (Італія) — Гамбург (Німеччина): з 31 березня 2024 року, 4 рази на тиждень;
  • Рим Ф’юмічіно (Італія) — Берлін (Німеччина): з 31 березня 2024 року, 7 разів на тиждень;
  • Рим Ф’юмічіно (Італія) — Аліканте (Іспанія): з 1 квітня 2024 року, тричі на тиждень;
  • Мілан Мальпенса (Італія) — Тенерифе (Іспанія): з 2 квітня 2024 року, тричі на тиждень;
  • Рим Ф’юмічіно (Італія) — Копенгаген (Данія): з 2 липня 2024 року, 4 рази на тиждень;
  • Бухарест (Румунія) — Лейпциг (Німеччина): з 4 червня 2024 року, тричі на тиждень;
  • Тирана (Албанія) — Лейпциг (Німеччина): з 1 жовтня 2024 року, тричі на тиждень.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.