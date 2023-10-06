Wizz Air представив стратегію розширення: лоукостер відкриває 13 нових маршрутів на 2023−2024 — Finance.ua

Wizz Air представив стратегію розширення: лоукостер відкриває 13 нових маршрутів на 2023−2024 Сьогодні 17:40 — Фондовий ринок

Wizz Air представив стратегію розширення: лоукостер відкриває 13 нових маршрутів на 2023−2024

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air нещодавно додала понад десять нових напрямків до своєї системи бронювання квитків. Маючи амбітну стратегію зростання, перевізник прагне розширити свою мережу до 5 додаткових напрямків протягом цього року та додаткових 8 напрямків у 2024 році.

Про це повідомляє Lowcost Avia.

Більшість нових рейсів є з Італії, а також з Польщі, Угорщини, Німеччини, Іспанії, Румунії та інших країн. Куди можна буде полетіти — далі у матеріалі!

Деталі нових рейсів Wizz Air на 2023 рік:

Катовіце (Польща) — Акаба (Йорданія): з 13 грудня 2023 року, двічі на тиждень;

Катовіце (Польща) — Брюссель Шарлеруа (Бельгія): з 14 грудня 2023 року, двічі на тиждень;

Дебрецен (Угорщина) — Рим Ф’юмічіно (Італія): з 13 грудня 2023 року, двічі на тиждень;

Будапешт (Угорщина) — Глазго (Шотландія): з 14 листопада 2023 року, двічі на тиждень;

Бухарест (Румунія) — Глазго (Шотландія): з 17 листопада 2023 року, двічі на тиждень.

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Деталі нових рейсів Wizz Air на 2024 рік:

Мілан Мальпенса (Італія) — Париж Бове (Франція): з 31 березня 2024 року, 7 разів на тиждень;

Мілан Мальпенса (Італія) — Гамбург (Німеччина): з 31 березня 2024 року, 4 рази на тиждень;

Рим Ф’юмічіно (Італія) — Берлін (Німеччина): з 31 березня 2024 року, 7 разів на тиждень;

Рим Ф’юмічіно (Італія) — Аліканте (Іспанія): з 1 квітня 2024 року, тричі на тиждень;

Мілан Мальпенса (Італія) — Тенерифе (Іспанія): з 2 квітня 2024 року, тричі на тиждень;

Рим Ф’юмічіно (Італія) — Копенгаген (Данія): з 2 липня 2024 року, 4 рази на тиждень;

Бухарест (Румунія) — Лейпциг (Німеччина): з 4 червня 2024 року, тричі на тиждень;

Тирана (Албанія) — Лейпциг (Німеччина): з 1 жовтня 2024 року, тричі на тиждень.

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