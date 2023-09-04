Wizz Air відкриває 5 нових напрямків з Європи та Близького Сходу — Finance.ua

Wizz Air відкриває 5 нових напрямків з Європи та Близького Сходу
Угорський лоукостер Wizz Air продовжує розширювати власну географію польотів та планує запустити 5 нових рейсів у 2023 — 2024 році. Нові рейси поєднають міста Європи та Близького сходу.
Про це пише Lowcost Avia.
Деталі нових рейсів Wizz Air:
- Вільнюс (Литва) — Рим Чампіно (Італія) з 31 березня 2024 року, 4 рейси на тиждень;
- Мілан Мальпенса (Італія) — Комізо (Італія) з 2 квітня 2024 року, 3 рази на тиждень;
- Лондон Лутон (Англія) — Каїр Сфінкс (Єгипет) з 30 жовтня 2023 року, 3 рази на тиждень;
- Абу-Дабі (ОАЕ) — Ербіль (Ірак) з 3 жовтня 2023 року, 2 рази на тиждень;
- Дебрецен (Угорщина) — Хургада (Єгипет) з 29 жовтня 2023 року, 2 рази на тиждень.
Де купити квитки на нові рейси?
Квитки на нові напрямки можна купити на сайті Wizzair.com.
Для пошуку квитків зручно користуватися календарем цін на місяць: wizzair.com/uk-ua/rejsi/rozklad.
Приклади бронювань
Авіаквитки Вільнюс — Рим на 31 березня 2024 року:
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