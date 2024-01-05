Світові місця, які закриють для туристів з 2024 року: список (фото) — Finance.ua

Світові місця, які закриють для туристів з 2024 року: список (фото)
За час пандемії світовий туризм втратив багато ресурсів і прихильників. Та навіть після того, як кордони знову відкрили, не всі локації доступні для подорожей.
CNN розповідає, які відомі пам’ятки закриють для туристів у 2024 році.
Центр Помпіду, Париж
Ззовні паризький музей має доволі сучасний вигляд, хоча насправді йому вже понад 60 років. Після літніх Олімпійських ігор у столиці Франції влітку 2023 року Помпіду зачинять на модернізацію вартістю 282 мільйонів доларів.
Музей зачиняють до 2030 року.
Splash Mountain, США
Один із найвідоміших атракціонів Disneyland Splash Mountain створили, надихнувшись фільмом «Пісня Півдня».
Наразі розвагу зачиняють в Каліфорнії та Флориді, щоб відкрити у зміненому вигляді під назвою «Пригода Тіани Байо». Тепер референсом став фільм «Принцеса і жаба».
Нома, Копенгаген
Це найкращий ресторан світу, який офіційно заявив про тимчасове закриття. Копенгагенський ресторан, який популяризує нову скандинавську кухню, не буде обслуговувати своїх клієнтів у 2024 році.
У 2025 році заклад знову відкриється у форматі новаторської тестової кухні, присвяченої роботі з харчових інновацій і розробці нових смаків.
«Привид Опери», Нью-Йорк
Після 35 років роботи та майже 14 000 проведених вистав культового мюзиклу «Привид Опери». Останнє шоу відіграли на сцені Нью-Йорка у 2023 році.
Цей мюзикл став найбільшим тривалим серед усіх шоу Бродвею, випередивши інші популярні мюзикли, такі як «Кішки», «Знедолені» та «Приспів».
Пергамський музей, Берлін
Музей буде закритий до 2027 року в рамках проєкту модернізації. Він передбачає створення нової центральної пішохідної зони, розширення виставкових залів тощо.
Як запасний варіант мандрівники можуть відвідати сусідній музей Das Panorama, де будуть виставлені експонати з Пергамського музею.
Скеля слонового хобота, Тайвань
15 грудня популярне місце для фотографій у Тайвані, яке нагадувало хобот слона, впало в море. Ділянка на північно-східному узбережжі острова довгий час перебувала під загрозою обвалу через ерозію.
У 2010 році її заблокували для доступу туристам, щоб уникнути нещасного випадку.
Парк Хаятт, Токіо
Парк Хаятт на момент відкриття в 1994 році вважали першим готелем у західному стилі в столиці Японії. Але до свого 30 дня народження готель закриється в травні 2024 року, щоб провести оновлювальні роботи.
Нью-Йоркський бар на даху закриється раніше, а ремонт розпочнеться в січні. Повторне відкриття відбудеться у 2025 році.
Нотр-Дам, Париж
У 2019 році загорівся собор Паризької Богоматері. Президент Франції спочатку підтримав більш сучасну реконструкцію знаменитої церкви, але традиціоналісти перемогли.
Таким чином 850-річну пам’ятку відновлять до її первісного вигляду. Повторне відкриття Нотр-Даму планується на грудень 2024 року.
Смітсонівський замок, Вашингтон
Головна будівля музейного комплексу, яку часто називають Смітсонівським замком, закрилася в лютому 2023 приблизно на п’ять років, щоб завершити ремонт і модернізацію будівлі.
Натомість за цей час для туристів також організують цифрові тури, бесіди та інші заходи.
Виноградник Леонардо да Вінчі, Мілан
Протягом приблизно 50 років це було туристичне місце. Але лише до того, як мільярдер викупив залишки італійського виноградника Леонардо да Вінчі у приватну власність.
Французький мільярдер Бернар Арно придбав нерухомість у Мілані в грудні 2022 року та не зробив жодних заяв щодо того, чи зможуть мандрівники відвідати виноградник знову.
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