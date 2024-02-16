Звіт про виконаний ремонт за програмою «єВідновлення» тепер можна подати через портал «Дія» — інструкція Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Звіт про виконаний ремонт за програмою «єВідновлення» тепер можна подати через портал «Дія» — інструкція

Українці, які отримали виплати для відбудови пошкоджених домівок за програмою єВідновлення, зможуть подати звіт про виконаний ремонт на порталі Дія, а також через ЦНАП або нотаріуса. Раніше зробити це можна було лише через застосунок Дія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Як відбувається процедура

Якщо ви отримали до 200 тисяч грн на відновлення домівки, маєте подати фінальний звіт про виконані роботи.

Якщо більшу суму (на капітальні ремонти квартири — до 350 тис. грн, а приватні будинки — до 500 тис. грн) — проміжний та фінальний звіти. Адже кошти у такому разі зараховуються двома траншами — 70% та 30%. І щоб отримати другий, потрібно прозвітувати про використання коштів першої виплати.

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Після цього місцева рада відвідає житло та перевірить стан виконання робіт. І ви зможете подати заяву про отримання другого траншу.

У свою чергу фінальний звіт про завершення ремонту необхідно подати протягом 15 днів після того, як відновили домівку.

За який період треба витратити кошти

Виплату за пошкоджене майно на суму менше ніж 200 тисяч грн потрібно витратити протягом 12 місяців. Водночас більшу суму — впродовж 18 місяців. Після закінчення строку залишок повернеться до держбюджету.

Як подати звіт:

через застосунок Дія: єВідновлення — Заяви про виплату — Повідомити про ремонт;

на портал Дія: Компенсація за пошкоджене майно — обрати обʼєкт нерухомого майна з заявою у статусі Кошти зараховано — Повідомити про ремонт;

у ЦНАПі чи через нотаріуса. Для цього необхідно мати з собою паспорт та картку платника податків. До звіту потрібно додати фотографії виконаних ремонтних робіт або закуплених будматеріалів.

Довідка Finance.ua:

з моменту запуску програми єВідновлення українці вже подали 74 тисячі заяв про отримання фінансової допомоги за пошкоджене майно. З них 42,5 тисяч заявників отримали виплати на відновлення домівок.

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