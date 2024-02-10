Навесні прогнозують будівельний бум завдяки програмі «єВідновлення» — Finance.ua
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Навесні прогнозують будівельний бум завдяки програмі «єВідновлення»

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Програма «єВідновлення» набирає обертів. 500 українських родин вже обміняли житлові сертифікати на квадратні метри та отримали довгоочікувані домівки.
Про це повідомляє голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
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Вона розповіла, що не всі власники зруйнованого війною житла хотіли користуватися житловими сертифікатами.
«Власники приватних будинків чекали, коли розпочнеться цільова програма і можна буде отримати грошові кошти та витратити їх або на будівельні роботи, або на будівельні матеріали й відбудувати свій будинок на тій земельній ділянці, де стояла домівка раніше», — заявила Шуляк.
Вона прогнозує, що навесні в Україні можна очікувати невеличкий будівельний бум, коли українці будуть відновлювати свої приватні будинки на земельних ділянках.
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«Я дуже багато зараз подорожую регіонами, зустрічаюсь з представниками і комісій, які створені при органах місцевого самоврядування, і безпосередньо з тими людьми, хто вже має досвід отримання житлових сертифікатів та взагалі роботи з компенсаційною програмою. У людей величезне бажання відбудовуватися саме там, де такі будинки були», — резюмувала Шуляк.
Нагадаємо, понад 2,5 тисяч українців вже мають сформовані житлові сертифікати на суму понад 4,5 млрд грн. Сертифікат діє протягом 5 років. За нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати у майбутню нерухомість.
За матеріалами:
РБК-Україна
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