«єВідновлення»: українці зможуть відбудувати будинок на власній ділянці — Finance.ua
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«єВідновлення»: українці зможуть відбудувати будинок на власній ділянці

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«єВідновлення»: українці зможуть відбудувати будинок на власній ділянці
«єВідновлення»: українці зможуть відбудувати будинок на власній ділянці
В Україні запустили новий етап програми «єВідновлення». Тепер власники земельних ділянок можуть звести новий будинок на своїй ділянці.
Про це повідомляється в Telegram-каналі «Дія».

Алгоритм подання заяви:

  1. оновіть Дію;
  2. відкрийте застосунок та оберіть послугу «єВідновлення»;
  3. перейдіть в «Заяви про виплату»;
  4. оберіть тип компенсації - «Грошова виплата».
Далі очікуйте 30 днів, поки комісія органу місцевого самоврядування врахує характеристики зруйнованого будинку та визначить суму компенсації. Виплати будуть нараховані пізніше.
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Потім необхідно припинити право власності на знищений об'єкт та подати повідомлення про початок будівельних робіт. Тільки після цього можна буде подати заяву про безпосереднє зарахування грошей на картку.
Отримані кошти можна витратити лише на будівельні матеріали чи послуги в компаніях-учасниках програми.
Компенсація надійде двома траншами по 50%. Між ними потрібно подати проміжний звіт.
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Якщо ви не єдиний власник знищеного будинку, то подавайте одну спільну заяву або декілька окремих. Кожен співвласник отримає індивідуальну компенсацію відповідно до своєї частки.
Нагадаємо, з 1 січня 2024 року отримати компенсацію можуть громадяни, які за власний кошт відремонтували своє пошкоджене житло.
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Зокрема, встановлюється обмеження площі знищеного житла, на яке виділяється компенсація, а саме:
  • не більше 150 кв. м для квартири,
  • не більше 200 кв. м для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна 🧐

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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