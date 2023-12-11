єВідновлення: українці можуть подати заяву на компенсацію через ЦНАП та нотаріуса — Finance.ua

єВідновлення: українці можуть подати заяву на компенсацію через ЦНАП та нотаріуса Вчора 16:03 — Особисті фінанси

єВідновлення: українці можуть подати заяву на компенсацію через ЦНАП та нотаріуса

Відтепер подати заяву про отримання виплат за пошкоджене житло можна на порталі Дія, а також через ЦНАП або нотаріуса. Раніше зробити це можна було лише через застосунок.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

«Завдяки оновленню отримати виплати на ремонт пошкоджених домівок зможуть громадяни, які раніше не могли скористатися послугою. Наприклад, люди з інвалідністю або неповнолітні, які не можуть самостійно подати заяву. У ЦНАП або через нотаріуса зробити це можна від імені вповноваженого представника», — сказано в повідомленні.

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Подати заяву про отримання допомоги можна через будь-який ЦНАП на підконтрольній території України. А не лише той, який розташований у громаді, де розміщене пошкоджене житло.

Для подання заяви через ЦНАП чи нотаріуса право власності на житло має бути зареєстроване в Державному реєстрі речових прав.

Крім того, відтепер громадяни зможуть подати заяву про одержання компенсації за програмою єВідновлення через портал Дія. Це можна зробити в розділі Земля, будівництво, нерухомість.

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Програма єВідновлення стартувала 10 травня 2023 року. За цей час заяви на державну допомогу подали більше 62 тис. громадян, а 26,5 тис. отримали виплати для проведення ремонту.

Кошти для капітального ремонту

З 8 грудня розпочався новий етап програми єВідновлення. Українці можуть отримати збільшену допомогу для капітального ремонту домівки.

На першому етапі програми виплати одержували українці, житло яких потребувало невеликого ремонту. Максимальна сума допомоги становила 200 тисяч гривень. Середня сума компенсації становить 77 тисяч гривень.

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Тепер кошти отримуватимуть громадяни, чиє житло постраждало суттєвіше й потребує капітального ремонту. Максимальна сума компенсації на цьому етапі:

350 тисяч гривень для відновлення квартири;

500 тисяч гривень для відновлення приватного будинку.

Ці кошти зараховуватимуть двома траншами. Спочатку власники пошкодженого житла отримають 70% компенсації. На ці кошти зможуть зробити основні ремонтні роботи, необхідні для відновлення домівки. Після цього потрібно подати повідомлення про завершення проміжних ремонтних робіт. Його перевірить комісія місцевої ради і внесе відомості в Реєстр пошкодженого та знищеного майна. Після цього надійде другий транш на 30%, який можна витратити для завершення ремонту.

Нагадаємо, з 28 листопада послугу надання компенсації за знищене житло розширили на нерухомість, яка перебуває у співвласності, тобто кожен співвласник такого житла тепер може подати відповідну заяву окремо. У цьому випадку передбачений і окремий житловий сертифікат. Їх може бути стільки, скільки співвласників у квартири або приватного будинку.

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