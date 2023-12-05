Загальна сума житлових сертифікатів єВідновлення сягнула 2 млрд гривень: скільки громадян отримають нове житло — Finance.ua

Загальна сума житлових сертифікатів єВідновлення сягнула 2 млрд гривень: скільки громадян отримають нове житло Сьогодні 11:02 — Казна та Політика

Загальна сума житлових сертифікатів єВідновлення сягнула 2 млрд гривень: скільки громадян отримають нове житло

За програмою єВідновлення для власників житла, зруйнованого внаслідок російського вторгнення, сформовано перші 1000 житлових сертифікатів, в обмін на які громадяни отримують нове житло.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Скільки компенсацій вже виділили

За її словами, кількість позитивних рішень по сертифікатах зростає дуже стрімко — наприклад, перші 500 були сформовані тільки 10 листопада. Тобто, за останній майже місяць їх було сформовано вдвічі більше.

Шуляк також наголосила, що сума сформованих житлових сертифікатів перетнула відмітку в 2 млрд гривень.

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«Для порівняння: етап єВідновлення, який стосується компенсацій за пошкоджене житло, стартував 10 травня. І на сьогодні сума компенсацій по ньому складає трохи більше ніж 3 млрд гривень. єВідновлення для вщент зруйнованого житла ми запустили 1 серпня. І за цей час сума погоджених виплат сягнула 2 млрд», — підкреслила народна депутатка.

Хто приймає рішення щодо обстеження пошкодженого житла

Кількість комісій, що працюють над обстеженням знищеного житла, також зросла. Так, станом на 21 листопада таких комісій по Україні було 377, а станом на сьогодні вже 401.

«Комісія повинна складатись щонайменше з п’ятьох людей: голови, його заступника, секретаря та інших членів. До складу комісії можуть входити представники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експерти і оцінювачі. Втім, обов‘язковою вимогою є те, що щонайменше 30% складу комісії повинні складати представники громадськості», — наголосила Шуляк.

І додала, що прописаний на законодавчому рівні алгоритм роботи комісій і вимоги до їх складу — ефективний, адже відмови по програмі щодо знищеного житла порівняно незначні. Наприклад, при загальній кількості заяв — 6 929, відмови складають лише шосту частину.

З 28 листопада розширили послугу

З 28 листопада послугу надання компенсації за знищене житло розширили на нерухомість, яка перебуває у співвласності, тобто кожен співвласник такого житла тепер може подати відповідну заяву окремо. У цьому випадку передбачений і окремий житловий сертифікат. Їх може бути стільки, скільки співвласників у квартири або приватного будинку.

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«Так, 92,1% ми отримуємо від заявників, у житла яких один власник, і вже 6,2% заяв було від заявників, у житла яких було 2 співвласники. Є заяви навіть по житлу, у якого 3 співвласники. Поки їх всього 1%, але я впевнена, що з часом кількість таких заявників буде зростати», — зауважила голова профільного комітету.

Довідка Finance.ua:

у першій декаді грудня очікуються виплати за житловими сертифікатами, які отримують громадяни, чиє житло в результаті збройної агресії рф було повністю знищене;

ідеться про нерухомість як на первинному, так і на вторинному ринку, причому обирати нове житло громадяни можуть по всій території України, а не тільки там, де була розташована знищена квартира;

ці кошти учасник програми може витратити тільки на придбання нового житла, причому це може бути квартира у будь-якому місті України. Тобто, якщо знищена квартира була, наприклад, у Вінниці, а власник сертифіката хоче переїхати, наприклад до Львова, програма компенсацій єВідновлення це дозволяє, підсумувала Олена Шуляк.



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