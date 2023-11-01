Обговорюється розширення програми «єВідновлення» на знищене з 2014 року житло — Шуляк Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

Обговорюється розширення програми «єВідновлення» на знищене з 2014 року житло — Шуляк, Фото: Уніан

У парламенті розглядають доцільність розширення програми «єВідновлення» на пошкоджене і знищене житло в першій фазі війни з рф, із 2014 року.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк у коментарі «РБК — Україна».

«Програму будуть розширювати і змінювати в залежності від того, чого потребуватимуть українці, що втратили через війну житло або можливість у ньому жити. Зокрема планується запуск програми компенсацій для жителів територій, які були тимчасово окуповані протягом 2022 року, територій, розташованих в районі проведення воєнних дій, або територій, які перебувають в оточенні (блокуванні), і на житло, сума пошкоджень якого становить більше ніж 200 тис. гривень. Крім того, зараз йдуть обговорення доцільності компенсацій за пошкоджене і знищене житло у першій фазі війни з рф — з 2014 року», — повідомила Шуляк.

Вона додала, що з 1 листопада розпочинається видача житлових сертифікатів для обміну на нове житло українцям, чиє житло внаслідок російської агресії було знищене. А з 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Станом на кінець жовтня українці подали понад 55 тис. заяв на компенсацію за пошкоджене житло, водночас майже 32 тис. заяв уже опрацювали та погодили компенсацію майже 24 тис. заявникам на загальну суму в 2,2 млрд грн. Заяв на компенсацію за знищене житло наразі надійшло вже понад 5 тис., і п’яту частину вже опрацювали, погодивши видачу 422 житлових сертифікатів на загальну суму в 811 млн грн.

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Наразі основне джерело, з якого виплачують компенсації за пошкоджене і знищене внаслідок війни житло — Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. У ньому на старті програми було зібрано 61,7 млрд грн. Із них 35,9 млрд грн — 50% прибутку Нацбанку за 2022 рік і 25,8 млрд грн, отриманих від примусового вилучення коштів держави-агресора, зокрема дочок російських банків в Україні («Сбербанк» і «Промінвестбанк»).

Шуляк переконана, що не варто хвилюватися, що компенсаційних коштів вистачить не всім, оскільки в майбутньому джерелом для поповнення фінансового ресурсу програми «єВідновлення» стануть кошти від продажу санкційних активів рф.

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«Зокрема, зараз США арештували гроші російського олігарха Костянтина Малафєєва і Україні слід працювати над тим, щоб такі арештовані активи направлялися саме в Україну», — пояснила Шуляк.

Експертка додала, що якщо говорити про російські заарештовані активи у всьому світі, може йтися про десятки мільярдів доларів.

Довідка Finance.ua:

10 травня 2023 року в Україні стартувала програма «єВідновлення», у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла;

ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, у яких є відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал «Дія»;

із 1 серпня в «Дії» також стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

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