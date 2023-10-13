Шуляк назвала три області, які отримали найбільше грошей на відновлення житла — Finance.ua
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Шуляк назвала три області, які отримали найбільше грошей на відновлення житла

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Шуляк назвала три області, які отримали найбільше грошей на відновлення житла
Шуляк назвала три області, які отримали найбільше грошей на відновлення житла
В Україні продовжує діяти програма ''єВідновлення'', заяви розглядаються від людей з будь-яких регіонів. Вже є області, які отримали найбільшу суму виплат за пошкоджене житло.
ТОП-3 лідери назвала голова комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
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«Найбільша сума виплат за пошкоджене житло у Харківській області — 460 млн гривень. На другому місці Київська область — тут сплачено 367 млн гривень. На третьому місці Миколаївська область — 68 млн гривень. Разом на ці три області припадає більше половини всіх виплат по Україні», — сказала Шуляк.
Фото: Олена Шуляк
Фото: Олена Шуляк
Додамо, нещодавно Верховна Рада проголосувала за виплату компенсацій українцям, які самостійно відремонтували пошкоджене в результаті війни житло. Виплати за новою формою компенсацій почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна

За матеріалами:
Novyny.live
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