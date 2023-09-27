На які компенсації не варто розраховувати в рамках «єВідновлення» — Finance.ua

На які компенсації не варто розраховувати в рамках «єВідновлення» Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

На які компенсації не варто розраховувати в рамках «єВідновлення»

Претендувати на компенсацію за знищене в результаті війни житло, може кожен українець, але у застосування житлового сертифіката «єВідновлення» є певні нюанси, які слід врахувати. Зокрема, в рамках програми не вдасться отримати компенсацію за знищені меблі, техніку, ремонти тощо. Не відшкодують також вартість автомобілів.

Про це повідомила голова комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«У держави просто немає таких коштів. Тому зараз усі наші зусилля направлені на вирішення найбільшої проблеми — забезпечення громадян житлом, якого їх позбавила війна. Ми за те, щоб люди поверталися до України, купували тут житло, розвивали нашу економіку. Саме такий механізм, вважаємо, цьому сприятиме», — наголосила вона.

Крім цього, слід пам‘ятати, що житло, яке людина отримає, обмінявши на житловий сертифікат, протягом 5 років після цього не можна продавати. Ще один важливий нюанс — купити можна далеко не будь-якої вартості житло.

Наприклад, якщо людині виділено 2 млн компенсації, а вона хоче купити квартиру за 2,1 млн грн, то вона завжди може докласти свої кошти і отримати бажане, зауважила Олена Шуляк. І навпаки — якщо вартість придбаної квартири менша, ніж передбачено сертифікатом, невикористана сума повернеться державі.

Стосовно самих сертифікатів Шуляк пояснила, що він передбачає надання фіксованої суми, яка завжди вираховується окремо для кожного знищеного об'єкта.

«Кабмін визначив, що середня вартість квадратного метра житла в Україні 36 422 грн. Ця стала величина коригується регіональним коефіцієнтом, адже квартира в Бахмуті й Ірпені має різні вартості. Враховується також кількість кімнат, оскільки квадратний метр в однокімнатній квартирі завжди дорожчий, ніж у три- чи чотирикімнатній. А також береться до уваги дата зведення будинку. Усе це множиться на площу зруйнованого житла», — зазначила Шуляк.

Є нюанс і з компенсаціями за зруйновані приватні будинки. Зокрема, якщо у людини зруйнований будинок, а не квартира, вона може обрати одну з двох опцій.

Перша — отримати житловий сертифікат і придбати замість будинку квартиру.

Друга — отримати на спецрахунок гроші і побудувати новий будинок. Втім, тільки на тій самій ділянці, на якій було зруйновано її колишню оселю.

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