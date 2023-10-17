Українці отримали 1,5 млрд грн на ремонт за єВідновленням — Finance.ua

Українці отримали 1,5 млрд грн на ремонт за єВідновленням Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

Українці отримали 1,5 млрд грн на ремонт за єВідновленням

З початку повномасштабного вторгнення українці повідомили через Дію про 535 тисяч випадків пошкодженого чи зруйнованого війною майна.

Ці інформація зберігається в Реєстрі пошкодженого й знищеного майна, який став фундаментом для цифровізації відбудови України.

З травня 2023 року запрацювала програма єВідновлення, за якою українці можуть отримати кошти на ремонт житла чи компенсацію за зруйноване під час бойових дій майно.

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«Загалом вже 50 тисяч українців подали заяви про отримання коштів на ремонт житла. 19,3 тисячі з них отримали виплати на суму 1,5 млрд грн. Також маємо 4,2 тисячі заяв про отримання компенсації за зруйноване майно», — заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, єВідновлення — одна з найскладніших послуг.

«Людина подає заяву в Дії, паралельно відбувається перевірка даних по багатьох реєстрах. Далі інформація обробляється, зберігається, логується з електронним підписом. Це ціла цифрова екосистема — від Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна до можливості подати заяву через Дію», — каже Федоров.

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