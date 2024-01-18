Кабмін обмежив площу знищеного житла, за яку сплачуватиметься компенсація — Finance.ua

Кабмін обмежив площу знищеного житла, за яку сплачуватиметься компенсація Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Кабмін обмежив площу знищеного житла, за яку сплачуватиметься компенсація

Кабінет міністрів ухвалив зміни до процедури надання компенсації за пошкоджене та знищене війною житло.

Про це йдеться в урядовій постанові № 39 від 16 січня.

Зокрема, встановлюється обмеження площі знищеного житла, на яке виділяється компенсація, а саме:

не більше 150 кв. м для квартири,

не більше 200 кв. м для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

Зазначається, що в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна фіксуватимуть площу об'єкта зруйнованого майна, що перевищує максимальні обмеження площі для підрахунку компенсації.

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«Надалі площу, за якою не було нараховано компенсацію, буде використано в разі подання заяви на компенсацію коштом репарацій або інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-правовими актами», — ідеться в тексті постанови.

Нагадаємо, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма «еВідновлення», у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла.

Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал «Дія».

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З грудня було розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості:

максимум 350 тис. грн для квартири;

500 тис. грн — для приватного будинку.

З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло мають виплачувати українцям, які відремонтували його власним коштом.

З 1 серпня 2023 року в «Дії» стартувало приймання заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло.

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Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у «Дії». Середня ціна компенсації за зруйноване житло загалом по Україні становить 2 млн грн.

Економічна Правда За матеріалами:

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