Кабмін обмежив площу знищеного житла, за яку сплачуватиметься компенсація — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін обмежив площу знищеного житла, за яку сплачуватиметься компенсація

Казна та Політика
140
Кабмін обмежив площу знищеного житла, за яку сплачуватиметься компенсація
Кабмін обмежив площу знищеного житла, за яку сплачуватиметься компенсація
Кабінет міністрів ухвалив зміни до процедури надання компенсації за пошкоджене та знищене війною житло.
Про це йдеться в урядовій постанові № 39 від 16 січня.
Зокрема, встановлюється обмеження площі знищеного житла, на яке виділяється компенсація, а саме:
  • не більше 150 кв. м для квартири,
  • не більше 200 кв. м для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.
Зазначається, що в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна фіксуватимуть площу об'єкта зруйнованого майна, що перевищує максимальні обмеження площі для підрахунку компенсації.
Читайте також
«Надалі площу, за якою не було нараховано компенсацію, буде використано в разі подання заяви на компенсацію коштом репарацій або інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-правовими актами», — ідеться в тексті постанови.
Нагадаємо, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма «еВідновлення», у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла.
Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал «Дія».
Читайте також
З грудня було розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості:
  • максимум 350 тис. грн для квартири;
  • 500 тис. грн — для приватного будинку.
З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло мають виплачувати українцям, які відремонтували його власним коштом.
З 1 серпня 2023 року в «Дії» стартувало приймання заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло.
Читайте також
Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташовується на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.
З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у «Дії». Середня ціна компенсації за зруйноване житло загалом по Україні становить 2 млн грн.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.