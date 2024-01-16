Уряд змінив порядок надання компенсацій за програмою єВідновлення — Finance.ua

Уряд змінив порядок надання компенсацій за програмою єВідновлення Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Уряд змінив порядок надання компенсацій за програмою єВідновлення

Уряд затвердив постанову, яка вдосконалює механізм реалізації програми єВідновлення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні приймаємо постанову, яка вдосконалює механізм реалізації програми „єВідновлення“», — заявив Шмигаль.

Передбачаються такі зміни:

спрощення процедури припинення права власності на знищений об'єкт;

покращення взаємодії міністерств щодо обміну інформацією;

наявність чіткого алгоритму оскарження дій Комісій;

оновлення порядку нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового або дачного будинку.

Як додав постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, внесено зміни до Порядку надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна, зокрема, уточнено термін «отримувач компенсації.

Змінами також удосконалено механізм застосування у формулі порядку показника опосередкованої вартості, процедуру черговості проведення виплат компенсації, механізм використання коштів отримувачами субсидій.

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Крім того, запроваджується процедура верифікації і надається можливість подання одного звернення про фінансування придбання житла при наявності кількох житлових сертифікатів.

За його словами, уряд вніс зміни до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення». Зокрема, ці зміни передбачають можливість випуску карток до спеціальних та поточних рахунків. Також доповнено перелік будівельної продукції, яку отримувач компенсації може придбати для поточного чи капітального ремонту пошкодженого житла.

Для чого це потрібно

Головна мета — усунути незручності та розбіжності, аби максимально спростити шлях від подачі заявки до отримання компенсації, купівлі чи будівництва житла.

Скільки українців уже отримали компенсації

Як повідомив прем'єр-міністр, уже понад 35 тис. українських родин, чиє майно було пошкоджено, отримали від держави виплати на 3,2 млрд грн.

Загалом за цим компонентом програми надійшло понад 67 тис. заявок. Найбільше з Харківщини, Київщини та Миколаївщини.

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«За другим компонентом програми — знищене майно — зареєстровано 8,4 тисячі заявок. Згенеровано понад 2 тисячі житлових сертифікатів на майже 3,7 млрд грн. Понад 540 сертифікатів вже заброньовано. Це означає, що їхні власники скоро придбають своє житло», — зауважив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у 2024 році заплановані виплати компенсацій власникам зруйнованих приватних будинків, а також тим, хто відремонтував пошкоджене житло власним коштом. Також триває робота над поширенням програми компенсацій за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях.

Програму єВідновлення неодноразово пробували використати громадяни, для яких по закону ця компенсація не передбачена. Більшості зловживань вдається запобігти, але на етапі розробки зараз декілька важливих нововведень, які зроблять програму ще більш прозорою.

Довідка Finance.ua:

компенсацію за знищене житло у вигляді житлового сертифікату можуть отримати громадяни, чиє житло будо вщент зруйновано внаслідок російської збройної агресії, тобто не підлягає відновленню;

якщо ваше житло пошкоджено, але підлягає відновленню, держава за програмою єВідновлення виділить вам кошти на його ремонт;

зараз діють два етапи таких компенсацій: кошти на дрібний терміновий ремонт (до 200 тис гривень); кошти на капітальний ремонт (до 500 тис гривень)

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