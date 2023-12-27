Як придбати нове житло за допомогою програми «єВідновлення» — Finance.ua

Як придбати нове житло за допомогою програми «єВідновлення» Сьогодні 19:02 — Нерухомість

Як придбати нове житло за допомогою програми «єВідновлення»

Кожен власник житлового сертифіката, отриманого від держави за програмою «єВідновлення» як компенсацію за знищене внаслідок війни житло, може обміняти його на нову домівку.

Про це повідомила голова партії «Слуга народу», голова комітету з питань містобудування Олена Шуляк.

За її словами, для отримання сертифіката громадянину відповідні кошти необхідно забронювати. Як це зробити:

оновити застосунок Дія до останньої версії;

в розділі єВідновлення відкрити вкладку «Сертифікати на житло» та натиснути «Забронювати кошти»;

протягом 5 робочих днів вам надійде підтвердження в застосунку Дія про те, що кошти заброньовані. А на придбання нової нерухомості у громадян є 30 днів.

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«Для того, щоб придбати нове житло, потрібно подати заяву на бронювання коштів на купівлю нової домівки. Але перед тим, як бронювати кошти, необхідно припинити право власності на знищений об'єкт нерухомості. Для цього потрібно звернутись в ЦНАП чи до нотаріусів, які мають повноваження державних реєстраторів», — додала вона.

Шуляк також підкреслила, що саме громадянин обирає населений пункт і тип свого нового житла: чи це квартира на вторинному ринку, чи інвестиція в первинну нерухомість. Держава не може змінити вибір громадянина, який обирає свою домівку.

Народна депутатка також зауважила, що станом на сьогодні українці подали вже 7781 заява на компенсацію за знищене житло і 3179 з них вже оброблено.

«За кількістю поданих заяв з дуже значним відривом від інших областей лідирують Харківська і Київська області, де подано відповідно 3144 і 2148 заяв. Наступна у списку областей, мешканці яких активно подають заяви на компенсацію єВідновлення по знищеному житлу — Миколаївська. Її мешканці подали 623 заяви», — підсумувала Шуляк.

Довідка Finance.ua:

уряд вніс зміни до програми надання пільгових іпотечних кредитів єОселя. Українці зможуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки;

на Єдиному порталі державних послуг «Дія» запустили обмін житлового сертифіката на житло. Середній розмір житлового сертифіката 2 млн грн;



подати заяву про отримання виплат за пошкоджене житло можна на порталі «Дія», а також через ЦНАП або нотаріуса. Раніше зробити це можна було лише через застосунок.



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