В «Дії» запустили обмін житлового сертифіката на житло — Finance.ua
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В «Дії» запустили обмін житлового сертифіката на житло

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В «Дії» запустили обмін житлового сертифіката на житло
В «Дії» запустили обмін житлового сертифіката на житло
На Єдиному порталі державних послуг «Дія» запустили обмін житлового сертифіката на житло.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час Дія Summit.
«Тепер це працюватиме онлайн. Цей тиждень — стартовий, далі послуга буде масштабуватись», — сказав президент.
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Він нагадав, що зараз середній розмір житлового сертифіката 2 млн грн.
На сьогодні громадянами вже подано 7457 заяв. Сформовано 1432 житлові сертифікати.
Нагадаємо, наприкінці вересня у «Дії» стали доступні для ознайомлення житлові сертифікати — їх отримали ті українці, хто в рамках програми «єВідновлення» подавав відповідну заявку на відновлення зруйнованого житла.
Детально про те, як вони працюють, Finance.ua розповідав у статті за посиланням нижче.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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