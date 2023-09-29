Українцям почали видавати сертифікати на купівлю нового житла — Finance.ua

Українцям почали видавати сертифікати на купівлю нового житла Сьогодні 10:01 — Особисті фінанси

Українцям почали видавати сертифікати на купівлю нового житла

За програмою єВідновлення в українців, чиє житло було зруйноване через російську агресію, вже відображаються житлові сертифікати в Дії. Із листопада їх можна використати для купівлі нової домівки.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Після подання заяви в Дії про зруйноване майно комісія органу місцевого самоврядування опрацьовує повідомлення та визначає суму компенсації. Інформація про це міститься в житловому сертифікаті, який пізніше можна використати на купівлю нового житла.

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Відомості про сертифікат зберігаються в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Щоб перевірити сертифікат у Дії, необхідно:

авторизуватися в застосунку;

вибрати Послуги — єВідновлення;

перейти в розділ Сертифікати на виплату.

«На цьому етапі ви можете попередньо визначити для себе, який будинок чи квартиру хочете придбати, і визначити найбільш комфортне місце для життя», — зазначають у Мінцифри.

Поки що допрацьовується механізм використання житлового сертифіката, і з листопада за отримані кошти можна придбати нову квартиру чи будинок на вторинному ринку або ж інвестувати в будівництво.

Загалом українці вже подали 3 685 заяв про зруйноване майно, щоб отримати компенсацію за програмою єВідновлення й придбати нову квартиру чи будинок. З них 82 людини вже мають згенеровані сертифікати, які підтверджують суму компенсації.

Як додав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд також продовжує виплачувати цільові кошти для ремонтів пошкодженого житла. Таким чином, програма єВідновлення поступово охоплює усіх українців, чиє житло вразили російські терористи.

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