Українцям почали видавати сертифікати на купівлю нового житла — Finance.ua

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Українцям почали видавати сертифікати на купівлю нового житла

Особисті фінанси
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Українцям почали видавати сертифікати на купівлю нового житла
Українцям почали видавати сертифікати на купівлю нового житла
За програмою єВідновлення в українців, чиє житло було зруйноване через російську агресію, вже відображаються житлові сертифікати в Дії. Із листопада їх можна використати для купівлі нової домівки.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Після подання заяви в Дії про зруйноване майно комісія органу місцевого самоврядування опрацьовує повідомлення та визначає суму компенсації. Інформація про це міститься в житловому сертифікаті, який пізніше можна використати на купівлю нового житла.
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Відомості про сертифікат зберігаються в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.
Щоб перевірити сертифікат у Дії, необхідно:
  • авторизуватися в застосунку;
  • вибрати Послуги — єВідновлення;
  • перейти в розділ Сертифікати на виплату.
«На цьому етапі ви можете попередньо визначити для себе, який будинок чи квартиру хочете придбати, і визначити найбільш комфортне місце для життя», — зазначають у Мінцифри.
Поки що допрацьовується механізм використання житлового сертифіката, і з листопада за отримані кошти можна придбати нову квартиру чи будинок на вторинному ринку або ж інвестувати в будівництво.
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Загалом українці вже подали 3 685 заяв про зруйноване майно, щоб отримати компенсацію за програмою єВідновлення й придбати нову квартиру чи будинок. З них 82 людини вже мають згенеровані сертифікати, які підтверджують суму компенсації.
Як додав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд також продовжує виплачувати цільові кошти для ремонтів пошкодженого житла. Таким чином, програма єВідновлення поступово охоплює усіх українців, чиє житло вразили російські терористи.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна

За матеріалами:
Finance.ua
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