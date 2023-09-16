Компенсації за програмою «єВідновлення»: в уряді роз’яснили, на що можна витратити кошти — Finance.ua

Компенсації за програмою «єВідновлення»: в уряді роз’яснили, на що можна витратити кошти Сьогодні 10:05 — Особисті фінанси

Компенсації за програмою «єВідновлення»: в уряді роз’яснили, на що можна витратити кошти

Кошти, які виділяються українцям в якості компенсації за зруйноване чи пошкоджене внаслідок збройної агресії росії житло, можуть бути використані лише на ремонт помешкання, будівництво нового будинку, або придбання будинку чи квартири.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури в коментарі «Апострофу».

Грошова допомога на відбудову пошкодженого та зруйнованого майна українців здійснюється через електронну публічну послугу «єВідновлення».

Читайте також За програмою єВідновлення українці отримали вже 1 мільярд гривень

У повідомленні міністерства йдеться про те, що компенсації мають цільове призначення. Щодо пошкодженого майна, то гроші надаються для придбання будівельної продукції з метою виконання поточного чи капітального ремонту самостійно отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт.

Відносно зруйнованого майна, то наразі комісії органів місцевого самоврядування закінчують підготовку до роботи безпосередньо на зруйнованих об'єктах.

Читайте також «єВідновлення». Виплати можна отримати через ще три банки

Порядком передбачено два способи надання компенсації, які призначені для фінансування:

будівництво будинку садибного типу, садового або дачного будинку шляхом перерахування на спеціальний рахунок отримувача грошових коштів, з якого кошти можуть бути реалізовані лише на придбання будівельних матеріалів та будівельних робіт, пов’язаних з відбудовою знищеного об'єкту;

придбання квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку (у тому числі фінансування придбання такого приміщення/будинку, що буде споруджений в майбутньому, або інвестування/фінансування його будівництва) з використанням житлового сертифікату.

Зазначається, що даною програмою не передбачається компенсація вартості втраченого чи пошкодженого рухомого майна.

Також важливо знати, що в рамках програми отримати компенсацію можуть лише фізичні особи — громадяни України, тобто про підприємства та інші фізичні особи не йдеться.

Апостроф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.