За програмою єВідновлення українці отримали вже 1 мільярд гривень — Finance.ua

За програмою єВідновлення українці отримали вже 1 мільярд гривень Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

За програмою єВідновлення українці отримали вже 1 мільярд гривень

За програмою допомоги від держави єВідновлення українцям виплачено 1 млрд грн для ремонтів квартир і будинків, які були пошкоджені через російські обстріли.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у Фейсбуці.

«Виплачено перший мільярд гривень за програмою єВідновлення», — заявив віцепрем'єр.

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За його словами, процес — від подання інформаційного повідомлення до безготівкового розрахунку — максимально цифровізований, алгоритм роботи комісій органів місцевого самоврядування врегульований урядовою постановою і обмежений чек-листом із прописаною вартістю робіт та будматеріалів.

У разі проблемних питань заявник завжди може звернутися до Урядового контактного центру 1545, нагадав урядовець.

«На даний момент отримали виплати 12 146 людей, що подали заявки. Загалом таких понад 41 тис. Традиційно звертаюсь до місцевих влад — у ваших силах пришвидшити роботу комісій», — зазначає Кубраков.

За його інформацією, 35% тих, хто взяв участь у програмі єВідновлення, — це люди, яким за 60. Найстарші одержувачі допомоги — три жінки, яким виповнилося 97 років. Вони проживають на Київщині та Миколаївщині.

Віцепрем'єр наголосив, що найбільше заяв надійшло з тих територій, які перебували під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з росією.

Укрінформ За матеріалами:

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