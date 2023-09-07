За програмою єВідновлення українці отримали вже 1 мільярд гривень — Finance.ua
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За програмою єВідновлення українці отримали вже 1 мільярд гривень

Казна та Політика
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За програмою єВідновлення українці отримали вже 1 мільярд гривень
За програмою єВідновлення українці отримали вже 1 мільярд гривень
За програмою допомоги від держави єВідновлення українцям виплачено 1 млрд грн для ремонтів квартир і будинків, які були пошкоджені через російські обстріли.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у Фейсбуці.
«Виплачено перший мільярд гривень за програмою єВідновлення», — заявив віцепрем'єр.
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За його словами, процес — від подання інформаційного повідомлення до безготівкового розрахунку — максимально цифровізований, алгоритм роботи комісій органів місцевого самоврядування врегульований урядовою постановою і обмежений чек-листом із прописаною вартістю робіт та будматеріалів.
У разі проблемних питань заявник завжди може звернутися до Урядового контактного центру 1545, нагадав урядовець.
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«На даний момент отримали виплати 12 146 людей, що подали заявки. Загалом таких понад 41 тис. Традиційно звертаюсь до місцевих влад — у ваших силах пришвидшити роботу комісій», — зазначає Кубраков.
За його інформацією, 35% тих, хто взяв участь у програмі єВідновлення, — це люди, яким за 60. Найстарші одержувачі допомоги — три жінки, яким виповнилося 97 років. Вони проживають на Київщині та Миколаївщині.
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Віцепрем'єр наголосив, що найбільше заяв надійшло з тих територій, які перебували під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з росією.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна 🧐

За матеріалами:
Укрінформ
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