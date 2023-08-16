«єВідновлення». Виплати можна отримати через ще три банки — Finance.ua

«єВідновлення». Виплати можна отримати через ще три банки
Програма «єВідновлення» допомагає українцям відновлювати домівки, які постраждали від російської агресії. До програми доєднались Ощадбанк, «Банк Восток» та «Банк Кліринговий Дім».
Про це інформує сервіс державних послуг «Дія» в Telegram.
«+3 банки-партнери єВідновлення. Де відкрити картку, щоб отримати гроші на ремонт пошкодженої оселі. Тепер картку для виплат можна відкрити також в Ощадбанку, Банку Восток та Банку Кліринговий Дім», — сказано в повідомленні.
Зазначається, що вже понад 36 тисяч заяв про єВідновлення українці відправили через Дію. Також більше 7 тисяч заявників отримують кошти на загальну суму 580 млн гривень.
За ці гроші громадяни відновлюють домівки — купують будматеріали та ремонтують покрівлю, вікна, двері тощо.
Відкрити картку можна до або просто під час заповнення заяви про отримання виплати в застосунку Дія. Далі Дія підтягне її автоматично.
Як скористатися карткою
Спочатку потрібно подати заяву про виплату єВідновлення у Дії. Потім отримати кошти від держави. Розраховуватися цими коштами можна за послуги з ремонту та будівельні товари в магазинах-учасниках програми. Перелік у своєму регіоні за посиланням.
В яких банках є можливість відкрити таку картку
Картку єВідновлення можна відкрити в застосунку ПриватБанк, monobank, ПУМБ, А-Банк, Sense Bank, Райффайзен Банк, izibank, sportbank та Акордбанк.
єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майна 💳
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