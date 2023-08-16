«єВідновлення». Виплати можна отримати через ще три банки — Finance.ua

«єВідновлення». Виплати можна отримати через ще три банки Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

«єВідновлення». Виплати можна отримати через ще три банки

Програма «єВідновлення» допомагає українцям відновлювати домівки, які постраждали від російської агресії. До програми доєднались Ощадбанк , «Банк Восток» та «Банк Кліринговий Дім».

Про це інформує сервіс державних послуг «Дія» в Telegram.

«+3 банки-партнери єВідновлення. Де відкрити картку, щоб отримати гроші на ремонт пошкодженої оселі. Тепер картку для виплат можна відкрити також в Ощадбанку , Банку Восток та Банку Кліринговий Дім», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що вже понад 36 тисяч заяв про єВідновлення українці відправили через Дію. Також більше 7 тисяч заявників отримують кошти на загальну суму 580 млн гривень.

За ці гроші громадяни відновлюють домівки — купують будматеріали та ремонтують покрівлю, вікна, двері тощо.

Відкрити картку можна до або просто під час заповнення заяви про отримання виплати в застосунку Дія. Далі Дія підтягне її автоматично.

Як скористатися карткою

Спочатку потрібно подати заяву про виплату єВідновлення у Дії. Потім отримати кошти від держави. Розраховуватися цими коштами можна за послуги з ремонту та будівельні товари в магазинах-учасниках програми. Перелік у своєму регіоні за посиланням

В яких банках є можливість відкрити таку картку

Картку єВідновлення можна відкрити в застосунку ПриватБанк , monobank, ПУМБ, А-Банк, Sense Bank, Райффайзен Банк, izibank, sportbank та Акордбанк.

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