Ощадбанк розпочав оформлення карток єВідновлення для виплат на відбудову житла: як отримати — Finance.ua

Ощадбанк розпочав оформлення карток єВідновлення для виплат на відбудову житла: як отримати Сьогодні 12:00 — Фондовий ринок

Ощадбанк розпочав оформлення карток єВідновлення для виплат на відбудову житла: як отримати

Ощадбанк розпочав оформлення спеціальної цифрової картки єВідновлення для отримання грошової допомоги від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Картку можна відкрити в Мобільному Ощаді.

Як відкрити картку та отримати допомогу?

Повідомити про пошкоджене майно у застосунку чи на порталі Дія, якщо раніше цього не зробили.

У застосунку Мобільний Ощад обрати розділ «Замовити картку».

Серед переліку доступних карток обрати єВідновлення та підтвердити замовлення.

Подати заявку на отримання виплати у застосунку Дія: Послуги — єВідновлення — Подати заяву про виплату.

Дозволити огляд майна для встановлення суми виплати комісією місцевої влади.

Дочекатися в Дії сповіщення про рішення комісії.

Отримати допомогу на картку єВідновлення.

Згідно з умовами програми єВідновлення кошти надаватимуться на відновлення квартир, будинків або інших житлових приміщень, власниками яких є громадяни України. Кошти можна витратити виключно на придбання будівельних матеріалів чи послуги підрядників, які є учасниками програми єВідновлення.

Перелік цих компаній можна подивитись на сайті єВідновлення erecovery.diia.gov.ua/

Сума допомоги

Сума грошової допомоги залежить від складності пошкоджень і визначається комісією місцеовї ради, яка проводить обстеження пошкодженого майна та фіксує руйнування.

Житло має підлягати відновленню і знаходитись на деокупованій території, де не ведуться активні бойові дії. Максимальна сума компенсації становить 200 тисяч гривень. Гроші потрібно використати протягом 12 місяців з дня їх отримання. Після цієї дати залишок коштів автоматично повертається до бюджету.

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