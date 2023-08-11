Другий етап програми єВідновлення: скільки заяв подали за 10 днів — Finance.ua

Другий етап програми єВідновлення: скільки заяв подали за 10 днів Сьогодні 16:28 — Особисті фінанси

Другий етап програми єВідновлення: скільки заяв подали за 10 днів

Із 1 серпня 2023 року, коли було запущено механізм компенсації за знищене житло, вже подано понад 1400 заяв.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«1 серпня стартував другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії рф. Тепер власники житла, чия оселя була знищена, зможуть подати заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку. Зробити це можна через застосунок Дія», — сказано в повідомленні.

Жителі яких областей найактивніше подають заяви

Найбільше заяв подано жителями Харківської (597), Київської (428) та Чернігівської (113) областей.

Загальна площа зруйнованого житла, щодо якого подано заяви, становить майже 100 тисяч квадратних метрів. Майже 60% поданих заяв стосуються компенсації за знищену квартиру.

Коли розглянуть заяви

Розглядати заяви будуть спеціальні комісії, створені при органах місцевого самоврядування. Старт їх роботи запланований з 15 серпня.

Інфографіка: Мінвідновлення

Довідка Finance.ua:

10 травня стартувала програма єВідновлення. Кожен громадянин, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф, може подати заяву на отримання державної допомоги на поточний ремонт житла;

зробити це можна за допомогою порталу Дія або звернувшись до Центрів надання адміністративних послуг, органів соціального захисту та нотаріусів.

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