Зміни в програмі єОселя: Кабмін розширює пільгову іпотеку на приватні будинки та таунхауси — Finance.ua

Зміни в програмі єОселя: Кабмін розширює пільгову іпотеку на приватні будинки та таунхауси Сьогодні 09:01 — Кредит&Депозит

Зміни в програмі єОселя: Кабмін розширює пільгову іпотеку на приватні будинки та таунхауси

Уряд вніс зміни до програми надання пільгових іпотечних кредитів єОселя. Українці зможуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Від початку дії програми кредити на придбання житла взяли вже майже 6000 українських родин. Щоб зробити умови надання пільгових іпотечних кредитів ще більш прийнятними для позичальників, Мінекономіки розробило відповідні зміни, розширивши можливості для кредитування об'єктів нерухомості», — заявила перший віце-прем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Що змінюється

Позичальники зможуть купувати не тільки квартири в багатоквартирних будинках, а й приватні будинки або таунхауси після введення їх в експлуатацію, але не старіших за три роки. При купівлі житлових будинків виключенням будуть дачні та садові будинки, або будинки, збудовані на ділянках, відмінних від земель житлової та громадської забудови.

Також була збільшена гранична норма надання кредиту за програмою єОселя при купівлі будинків. Нормативна площа житлового будинку, що надається для сім'ї з однієї особи (одинока особа), становитиме не більш як 62,5 кв. метра загальної площі та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена сім'ї. Тобто родина із трьох людей зможе отримати кредит на купівлю будинку площею до 104,5 кв. метрів.

Крім того було приведено до реалій ринку граничну вартість квадратного метру у тому чи іншому населеному пункті.

Так, зменшено граничну вартість житла для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків. Коефіцієнт відношення до опосередкованої вартості будівництва одного квадратного метру змінено з 2,5 до 2. В той же час було збільшено з 1 до 1,7 коефіцієнт для населених пунктів що мають населення менше 100 тисяч. Це підвищує соціальну спрямованість програми.

Ще одна зміна стосується ветеранів, загиблих та тих, хто отримав інвалідність внаслідок війни, а також членів їх сімей. Для цих категорій буде діяти дозвіл на придбання квартири в багатоквартирному будинку, прийнятому в експлуатацію раніше ніж за 10 років до дати укладення договору, якщо такий об'єкт нерухомості розташований в м. Києві або в обласному центрі, та без обмежень по даті експлуатації в інших населених пунктах.

Страхування житла

Урядова постанова уточнює поняття «військові ризики», передбачає можливості страхування житла за ціною придбання, та вводить обмеження можливості повторної участі громадян в програмі єОселя.

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Також, постанова вносить зміни щодо встановлення можливості оплати отримувачем компенсації різниці, що перевищує розмір грошової суми, зазначеної у житловому сертифікаті, за власний рахунок або за рахунок кредитних коштів. Цей механізм буде застосовуватись у випадку, коли житло купуватиметься з використанням житлового сертифіката за програмою єВідновлення.

Довідка Finance.ua:

скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови;

для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%;

банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк та Sense Bank.

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