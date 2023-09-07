В Мінекономіки розповіли про плани щодо програми «єОселя» — Finance.ua

В Мінекономіки розповіли про плани щодо програми «єОселя» Сьогодні 15:17 — Кредит&Депозит

В Мінекономіки розповіли про плани щодо програми «єОселя»

Від початку дії програми пільгового іпотечного кредитування єОселя вже видано понад 2900 кредитів. А до кінця року заплановано довести цей показник до 10 тисяч виданих кредитів.

Про це розповіла заступник Міністра економіки України Надія Бігун під час прямого ефіру Національного телемарафону.

«У нас в планах на цей рік видати 10 тисяч пільгових кредитів в рамках програми єОселя, і ми впевнено рухаємося до цієї мети. За останніми даними банками було видано вже понад 2900 пільгових кредитів на 4,1 мільярди гривень», — розповіла Надія Бігун.

За її словами, близько 75% від загальної кількості кредитів отримують військовослужбовці та силовики, 13% - педагоги та науковці і ще 10% - це медики.

«Приблизно місяць тому ми внесли зміни в програму єОселя. Тому зараз не тільки пільгові категорії можуть отримувати кредитування, а й інші громадяни, у яких немає власного житла. Якщо для пільгових категорій ставка кредитування становить 3%, то для всіх інших — 7% річних. Майже 50 таких кредитів вже було видано за цей місяць. Я думаю, що їхня кількість буде зростати», — продовжила Надія Бігун.

Масове кредитування орієнтовано на відносно нові квартири. Тобто це має бути або новобудова, або будинок зведений не пізніше, ніж три роки тому. Така умова стимулюватиме, як будівельну галузь, так і відновлення економіки в цілому.

Програма єОселя працює по всій Україні, і уряд зараз активно спілкується з очільниками регіонів та керівниками громад про те, щоб вони розпочинали запроваджувати програми співфінансування пільгового іпотечного кредитування — коли частину відсоткової ставки платить громадянин, а частина може покриватися за рахунок бюджету громади.

«Ми бачимо, що є зацікавленість в деяких громадах у тому, щоб допомагати своїм медикам чи вчителям покривати частину відсоткової ставки. Можливо, десь навіть будуть покривати перший внесок. Зараз ми знаходимось на етапі формування таких програм співфінансування. Я впевнена, що саме ті громади, які запровадять спільну з урядом програму, будуть лідерами по кількості виданих іпотечних кредитів в їхніх регіонах», — наголосила Бігун.

Водночас купівля житла родинами військових буде мати позитивний психологічний ефект.

«Коли наші люди розуміють, що військові беруть кредити на придбання житла в якомусь населеному пункті, а зараз програма працює в тому числі і на деокупованих територіях, то для громадян це стане потужним сигналом, що можна розпочинати планувати своє життя саме в цьому населеному пункті. Ми сподіваємося на синергетичний ефект від цієї програми, який матиме позитив, як для місцевих громад, так і для економіки в цілому», — підсумувала Надія Бігун.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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