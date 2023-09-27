Бюджет виплатить банкам 27,4 млрд грн за програмами «5−7−9%» і «єОселя» — Finance.ua

Бюджет виплатить банкам 27,4 млрд грн за програмами «5−7−9%» і «єОселя»
Уряд в 2024 році закладе в бюджет кошти, як для пільгового кредитування великих підприємств за програмою «Доступні кредити 5−7-9%», так і фінанси на грантову підтримку переробних виробництв та малого бізнесу, створення технопарків та гуманітарне розмінування.
Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.
На програми прямої підтримки української економіки в бюджет-2024 буде закладено понад 40 млрд грн, зокрема 27,4 млрд грн на компенсацію кредитних ставок.
«Сумарно програми прямої підтримки української економіки складатимуть понад 40 млрд гривень. Ці гроші будуть допомагати з доступом до фінансів, активізувати економічно активних людей, розвивати промислове виробництво і залучати бізнес до розмінування», — заявила Юлія Свириденко.
На програму «Доступні кредити 5−7-9%», яка дозволяє бізнесу використовувати ліквідність банків за пільговими відсотками, у проєкті бюджету закладено 18 млрд грн.
Програма доступної іпотеки єОселя, яка орієнтована на громадян, які хочуть мешкати в Україні та мати гідні житлові умови, також є дієвим стимулом для розвитку будівництва.
«Наразі передбачається, що в рамках бюджету ця програма отримає 9,4 млрд грн. Наш орієнтир — задовольнити попит на фінансування 10 тис. квартир цього року та 12 тис. у 2024 році. Для цього будемо залучати додаткові джерела надходжень», — пояснила Юлія Свириденко.
Ще одна програма уряду — мікрогранти для малого бізнесу, якими вже вдалося стимулювати створення або розвиток понад 7 тисяч бізнесів по всій країні. «Наступного року ми плануємо видати 13 тис. мікрогрантів. Окремий фокус буде спрямовано на ветеранів, ветеранок та їхні родини, яким ми плануємо надати додатково тисячу грантів», — зазначила Юлія Свириденко.
За її словами, на грантові програми для бізнесу в проєкті бюджету-2024 пропонується передбачити загалом майже 5 млрд грн.
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Але найважливішим елементом прямої підтримки бізнесу, за її словами, наступного року буде розвиток промислового виробництва. «Перш за все, ми продовжимо видавати гранти на розвиток переробних підприємств і як наслідок — створення додаткових робочих місць. Підприємства активно користуються можливістю вкладати власні кошти, знаючи, що на ці інвестиції можна отримати грант до 8 млн грн. Цього року ми очікуємо, що вдасться видати 700 грантів. Орієнтир на наступний рік — 1000 грантів. Фінансування на ці гранти передбачене з тих самих джерел, що і мікрогранти», — розповіла Юлія Свириденко.
Уряд планує повернутись до фінансування компенсації вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва. На ці цілі планують виділити 1 млрд грн.
Також Юлія Свириденко розповіла про підтримку створення і розвитку індустріальних парків та гуманітарного розмінування українських земель.
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