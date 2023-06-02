В уряді планують модернізувати «доступні кредити» для бізнесу з деокупованих територій — Finance.ua

В уряді планують модернізувати «доступні кредити» для бізнесу з деокупованих територій Сьогодні 16:45 — Кредит&Депозит

В уряді планують модернізувати «доступні кредити» для бізнесу з деокупованих територій

Програма «Доступні кредити 5−7-9%» буде модернізована для реалізації запиту на фінансування бізнесу, що працює на деокупованих територіях, та переробних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Програма «Доступні кредити 5−7-9%» буде модернізована для реалізації запиту на фінансування бізнесу, що працює на деокупованих територіях, та переробних підприємств. Про це домовились на нараді під головуванням першого віцепрем'єр-міністра України — міністра економіки України Юлії Свириденко з представниками державних банків та керівників регіонів, території яких були деокуповані після повномасштабного вторгнення рф. На нараді також були присутні перший заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова та заступник міністра фінансів України Юрій Драганчук.

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«Бізнес, який працює на деокупованих територіях, потребує особливої уваги та фінансової підтримки, щоб мати можливість відновитись. Тому ми модернізуємо для них програму доступних кредитів, зважаючи на складні обставини, в яких перебувають ці підприємства. Зокрема, пропонуємо знизити для них відсоткову ставку по кредиту та збільшити покриття портфельних гарантій», — повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Окрім того, для таких підприємств, а також для компаній переробної галузі, розвиток яких потрібно максимально стимулювати незалежно від території їх розташування, пропонується збільшити ліміт кредиту та термін його видачі.

Серед інших питань щодо зміни програми доступних кредитів обговорювали також необхідність диференціювати деокуповані території за рівнем ризику, можливість надавати кредити підприємствам, які мають заборгованість по раніше отриманим кредитам, а також можливість скасування застави як умови кредитування, зважаючи на те, що основні фонди та майно багатьох компаній внаслідок дій агресора було знищено, викрадено чи пошкоджено.

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