Як змінюються ставки за кредитами та депозитами - аналітика НБУ — Finance.ua

Як змінюються ставки за кредитами та депозитами - аналітика НБУ Сьогодні 12:04 — Кредит&Депозит

Як змінюються ставки за кредитами та депозитами - аналітика НБУ

Процентні ставки за гривневими депозитами продовжують зростати.

Про це повідомляє Національний банк.

«Для захисту гривневих заощаджень від інфляції НБУ підтримує курсову стабільність, зберігає високу облікову ставку та додатковими заходами спонукає банки активніше боротися за вкладників. У результаті процентні ставки за гривневими депозитами продовжують зростати», — сказано в повідомленні.

Як зазначається, сьогодні більшість банків пропонують за вкладами в національній валюті 15−20% річних.

«Така дохідність дає змогу захистити заощадження від інфляційного знецінення», — впевнюють у Нацбанку.

Регулятор і надалі триматиме облікову ставку високою, щоб зберегти привабливість гривневих заощаджень.

Також НБУ триматиме під контролем ситуацію на валютному ринку.

«Завдяки міжнародній допомозі НБУ має значний обсяг резервів , а отже й спроможність забезпечувати курсову стійкість», — кажуть в НБУ.

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Ставки за кредитами для бізнесу і населення теж залишаються високими.

Це пояснюється насамперед значною інфляцією та ризиками воєнного часу. Очікується, що в наступні роки кредитні ставки зменшуватимуться на тлі зниження безпекових ризиків і подальшого сповільнення інфляції.

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