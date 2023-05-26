Ставки за гривневими депозитами на піку за три роки: де найвигідніші умови — Finance.ua

Ставки за гривневими депозитами на піку за три роки: де найвигідніші умови Сьогодні 14:06 — Кредит&Депозит

Ставки за гривневими депозитами на піку за три роки: де найвигідніші умови

Найближчі кілька місяців — ймовірно, остання можливість, коли українці бачитимуть найвищі за останні три роки ставки за депозитами у банках.

Пропозиції, що зустрічаються на ринку, іноді дуже привабливі - до 20−21% річних не тільки на короткострокові, але і на річні вклади. Надалі відсотки будуть падати, і таку прибутковість, як зараз, банки більше не пропонуватимуть, попереджають опитані Forbes банкіри та аналітики.

Чи може депозит у банку перекрити інфляцію

Враховуючи інфляцію, яка у квітні сповільнилася до 18%, банківські депозити справді можуть стати інструментом заробітку протягом наступних 9−12 місяців, каже старша аналітик Dragon Capital Анастасія Туюкова. Наприкінці року показник інфляції може знизитися до 14,8%, тренд, ймовірно, продовжиться і в 2024-му, зазначає вона.

Через низький ризик девальвації гривні (на тлі фінансування від МВФ та інших донорів) та уповільнення інфляції поточні ставки на рівні 15−21% доходні навіть із поправкою на інфляцію, погоджується СЕО Ідея Банку Михайло Власенко.

Востаннє такий рівень ставок був 2020-го, додає Туюкова. Істотна відмінність від того часу — зараз держава повністю компенсує депозитні вклади, нагадує Власенко.

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«Тому зберігати гроші на депозиті безпечніше, ніж готівкою», — каже банкір.

Тож цього року вкладники точно не втратять гроші через інфляцію та податки. Минулого року, коли банки пропонували значно нижчі відсотки, ситуація складалася не на користь власників депозитів, додає директор фінансової компанії Activitis Павло Матіяш.

Де можна знайти найвигідніші пропозиції? Невеликі банки пропонують 18−20%, великі - від 15%, — розповідає СЕО Невеликі банки пропонують 18−20%, великі - від 15%, — розповідає СЕО izibank Ганна Тігіпко.

Кому довіряють? За перший квартал 2023 року найбільше зростання гривневих коштів населення в абсолютному вимірі показали:

ПриватБанк (+3,2 млрд грн),

Ощадбанк (+2,4 млрд грн),

ПУМБ (+1,6 млрд грн),

«Універсал"/mono (+1,3 млрд грн),

Укргазбанк (+1,1 млрд. грн.).

Інший тренд останніх місяців — депозити стають довшими. Пропозицій депозитів до трьох місяців стає менше, ставки за цими вкладами нижчі, ніж за більш тривалими, йдеться в огляді банківського сектору від НБУ . Втім, половина нових гривневих строкових вкладів все ще залучається строком від одного до шести місяців.

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Найменш прибуткові, за даними НБУ, депозити на три та дев’ять місяців відповідно. Про це свідчить і Український індекс ставок за депозитами фізосіб UIRD. Станом на 23 травня середньозважені ставки становили:

за тримісячними депозитами — 13,27%,

за шестимісячними — 14,21%,

за дев’ятимісячними — 12,42%,

за 12-місячними — 14,30%.

Наприкінці квітня середні ставки за тримісячними гривневими депозитами фізичних осіб були на рівні 12,65%, за шестимісячними — 13,55%, за дев’ятимісячними — 12,56%, за 12-місячними — 14,15%.

На ринку можна знайти набагато вищі пропозиції, ніж середній рівень. Невеликі та середні банки пропонують за короткими вкладами 18−21% річних. Великі гравці - 16−17% річних.

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