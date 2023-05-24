Українці продовжують нарощувати депозити — Finance.ua

Українці продовжують нарощувати депозити Сьогодні 18:15 — Кредит&Депозит

Українці продовжують нарощувати депозити

Сума вкладів фізосіб у банках України протягом квітня 2023 зросла на 5,2 млрд грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на 1 травня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала майже 1 067,3 млрд грн, що на 5,2 млрд грн перевищує показник станом на 1 квітня п.р. (1 062,0 млрд грн, станом на 1 березня — 1 055,4 млрд грн).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок травня 2023 року:

вклади у національній валюті - 656,0 млрд грн;

вклади в іноземній валюті - 411,2 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2023 року становила 3,0%, а сума їх вкладів склала 120,0 млрд грн (11,2% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

Гарантії вкладів

З 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 квітня 2023 року в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 65 банків.

Довідка Finance.ua:

за даними Опендатабот, станом на травень 2023 року обсяг депозитів бізнесу та українців в українських банках становить майже 2 трлн грн — на третину більше до показників минулого року;

останні декілька місяців відсоткові ставки за банківськими вкладами населення стабільно зростають.

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