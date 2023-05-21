Дохідність депозитів зростає: максимальні ставки та до чого готуватися вкладникам — Finance.ua

Дохідність депозитів зростає: максимальні ставки та до чого готуватися вкладникам Сьогодні 15:12 — Кредит&Депозит

Дохідність депозитів зростає: максимальні ставки та до чого готуватися вкладникам

Останні декілька місяців відсоткові ставки за банківськими вкладами населення стабільно зростають. Причому, якщо це спочатку стосувалося лише гривневих ресурсів, то зараз поступово переноситься і на валютні вклади. Питання лише у тому, які максимальні дохідності за вкладами зможуть отримати приватні клієнти.

Нову тенденцію добре демонструють такі дані:

Тенденцію сформувала політика Нацбанку, який планомірно підвищує для підопічних норматив резервування коштів на коррахунку НБУ.

Щоб підвищити стійкість банківської системи, зменшити обсяг гарячих грошей на поточних рахунках громадян і паралельно знизити тиск на валютному ринку, НБУ збільшує цей норматив щомісяця з січня 2023 року. Причому, розрахунок суми таких резервів у кожному конкретному банку прив’язаний до обсягу вкладів, розміщених громадянами на термін понад 3 місяці.

З урахуванням інфляційних процесів, витрат банків на підтримку критичної інфраструктури для ведення банківського бізнесу (наприклад, ті ж генератори під час блекауту, підвищений захист мереж через хакерські атаки росіян тощо) — ця маржа в маленьких і середніх банках має бути не менше 3,5−5% річних, а у великих, де витрати на утримання мереж відділень вищі, вона повинна становити близько 4−6% річних.

У цьому випадку (без урахування специфіки роботи та індивідуальних бізнес-моделей банків) при вкладеннях у депсертифікати Нацбанку під максимально можливий рівень дохідності 25% річних, ставка за річним вкладом у невеликих банках може теоретично досягати 20−21,5% річних, а в частині середніх (із великою кількістю мережі працюючих відділень) та великих банків — 19−21% річних.

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До яких меж можуть подорожчати валютні депозити

Якщо ж говорити про валютні вклади, то тут зростання ставок може бути значно меншим, ніж у гривні, і тільки за відносно середньо- та довгостроковими ресурсами.

Причина — необхідність резервування валютних вкладів у гривні на коррахунку в Нацбанку. Після багаторазового цього року підвищення регулятором нормативів резервування у поєднанні з дуже обмеженими можливостями з валютного кредитування кошти у доларі та євро для банків не завжди цікаві.

Але неодноразове підвищення відсоткових ставок ФРС та ЄЦБ призвело до підвищення для українських банків плати за залишками на своїх коррахунках у своїх західних колег. Та й варіант розміщення ресурсів банками у доларі та євро у валютні ОВДП теж ніхто не скасовував. Тож застосування валюти на рахунках клієнтів українські банкіри можуть знайти.

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У результаті, збільшення середніми і дрібними банками діючих ставок за валютними вкладами терміном понад 3 місяці на 0,25%-0,75% річних у середніх і дрібних банках найближчим часом стане реальністю.

Великі фінустанови підвищуватимуть ставки стриманіше, але теж поступово будуть змушені підвищити їх на 0,25−0,5% річних. Станеться це до кінця літа цього року.

До чого готуватися вкладникам

Найближчим часом і за гривневими, і за валютними коштами на поточних рахунках та вкладах до 3-х місяців особливого зростання ставок не відбудеться, а у деяких банках пройде й їхнє поступове зниження.

Натомість, за ресурсами з термінами розміщення від 3 місяців до 1 року і більше ставки поступово зростуть. Ця корекція відсоткової політики банків за вкладами вже почалася з січня-лютого цього року і триватиме до кінця літа.

Подальша поведінка банкірів щодо ставок за депозитами та вкладами вже залежатиме від дій Нацбанку, як у частині змін облікової ставки, так і нормативів резервування коштів на коррахунку в НБУ.

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