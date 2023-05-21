Дохідність депозитів зростає: максимальні ставки та до чого готуватися вкладникам — Finance.ua
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Дохідність депозитів зростає: максимальні ставки та до чого готуватися вкладникам

Кредит&Депозит
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Дохідність депозитів зростає: максимальні ставки та до чого готуватися вкладникам
Дохідність депозитів зростає: максимальні ставки та до чого готуватися вкладникам
Останні декілька місяців відсоткові ставки за банківськими вкладами населення стабільно зростають. Причому, якщо це спочатку стосувалося лише гривневих ресурсів, то зараз поступово переноситься і на валютні вклади. Питання лише у тому, які максимальні дохідності за вкладами зможуть отримати приватні клієнти.
Нову тенденцію добре демонструють такі дані:
Дохідність депозитів зростає: максимальні ставки та до чого готуватися вкладникам
Тенденцію сформувала політика Нацбанку, який планомірно підвищує для підопічних норматив резервування коштів на коррахунку НБУ.
Щоб підвищити стійкість банківської системи, зменшити обсяг гарячих грошей на поточних рахунках громадян і паралельно знизити тиск на валютному ринку, НБУ збільшує цей норматив щомісяця з січня 2023 року. Причому, розрахунок суми таких резервів у кожному конкретному банку прив’язаний до обсягу вкладів, розміщених громадянами на термін понад 3 місяці.
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З урахуванням інфляційних процесів, витрат банків на підтримку критичної інфраструктури для ведення банківського бізнесу (наприклад, ті ж генератори під час блекауту, підвищений захист мереж через хакерські атаки росіян тощо) — ця маржа в маленьких і середніх банках має бути не менше 3,5−5% річних, а у великих, де витрати на утримання мереж відділень вищі, вона повинна становити близько 4−6% річних.
У цьому випадку (без урахування специфіки роботи та індивідуальних бізнес-моделей банків) при вкладеннях у депсертифікати Нацбанку під максимально можливий рівень дохідності 25% річних, ставка за річним вкладом у невеликих банках може теоретично досягати 20−21,5% річних, а в частині середніх (із великою кількістю мережі працюючих відділень) та великих банків — 19−21% річних.
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До яких меж можуть подорожчати валютні депозити

Якщо ж говорити про валютні вклади, то тут зростання ставок може бути значно меншим, ніж у гривні, і тільки за відносно середньо- та довгостроковими ресурсами.
Причина — необхідність резервування валютних вкладів у гривні на коррахунку в Нацбанку. Після багаторазового цього року підвищення регулятором нормативів резервування у поєднанні з дуже обмеженими можливостями з валютного кредитування кошти у доларі та євро для банків не завжди цікаві.
Але неодноразове підвищення відсоткових ставок ФРС та ЄЦБ призвело до підвищення для українських банків плати за залишками на своїх коррахунках у своїх західних колег. Та й варіант розміщення ресурсів банками у доларі та євро у валютні ОВДП теж ніхто не скасовував. Тож застосування валюти на рахунках клієнтів українські банкіри можуть знайти.
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У результаті, збільшення середніми і дрібними банками діючих ставок за валютними вкладами терміном понад 3 місяці на 0,25%-0,75% річних у середніх і дрібних банках найближчим часом стане реальністю.
Великі фінустанови підвищуватимуть ставки стриманіше, але теж поступово будуть змушені підвищити їх на 0,25−0,5% річних. Станеться це до кінця літа цього року.

До чого готуватися вкладникам

Найближчим часом і за гривневими, і за валютними коштами на поточних рахунках та вкладах до 3-х місяців особливого зростання ставок не відбудеться, а у деяких банках пройде й їхнє поступове зниження.
Натомість, за ресурсами з термінами розміщення від 3 місяців до 1 року і більше ставки поступово зростуть. Ця корекція відсоткової політики банків за вкладами вже почалася з січня-лютого цього року і триватиме до кінця літа.
Подальша поведінка банкірів щодо ставок за депозитами та вкладами вже залежатиме від дій Нацбанку, як у частині змін облікової ставки, так і нормативів резервування коштів на коррахунку в НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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