Українці почали забирати в банках валюту, придбану для розміщення на депозит — Finance.ua

Українці почали забирати в банках валюту, придбану для розміщення на депозит Сьогодні 08:00 — Кредит&Депозит

Українці почали забирати в банках валюту, придбану для розміщення на депозит

За I квартал 2023 року кошти населення в іноземній валюті в банках зросли на 4,3% завдяки активному приросту строкових вкладів на 13%.

Про це свідчить Огляд банківського сектору НБУ (I квартал 2023 року).

«Такій динаміці сприяла купівля валюти із зарахуванням на депозит. Цим інструментом сформовано близько третини нових депозитів», — йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, нарощування коштів найактивніше спостерігалось у січні-лютому, надалі тенденція сповільнилась, «а в квітні - розвернулася у зворотному напрямі».

Нагадаємо, Національний банк України у липні 2022 року дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит на строк понад три місяці.

Цю валюту українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривні плюс комісія). Оскільки у квітні на готівковому ринку курс упав до 38 гривень, ці операції майже втратили сенс.

Також українці можуть застрахуватися від коливань офіційного курсу.

Довідка Finance.ua:

конвертаційні депозити швидко стали популярним інструментом інвестицій. Але через те, що клієнти забирали конвертаційні депозити, що закінчилися, у валюті, а нові відкривати не поспішали, перед банками з’явилася невесела перспектива відтоку пасивів;

захоплення українців «конвертаційними депозитами» допомогло банкам впоратися з відтоком валютних коштів. Однак виявилося, що далеко не всі банки успішно організували виплату валюти з клієнтських рахунків.

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