Українці почали забирати в банках валюту, придбану для розміщення на депозит — Finance.ua

Українці почали забирати в банках валюту, придбану для розміщення на депозит
За I квартал 2023 року кошти населення в іноземній валюті в банках зросли на 4,3% завдяки активному приросту строкових вкладів на 13%.
Про це свідчить Огляд банківського сектору НБУ (I квартал 2023 року).
«Такій динаміці сприяла купівля валюти із зарахуванням на депозит. Цим інструментом сформовано близько третини нових депозитів», — йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, нарощування коштів найактивніше спостерігалось у січні-лютому, надалі тенденція сповільнилась, «а в квітні - розвернулася у зворотному напрямі».
Нагадаємо, Національний банк України у липні 2022 року дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит на строк понад три місяці.
Цю валюту українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 гривні плюс комісія). Оскільки у квітні на готівковому ринку курс упав до 38 гривень, ці операції майже втратили сенс.
Також українці можуть застрахуватися від коливань офіційного курсу.
Довідка Finance.ua:
- конвертаційні депозити швидко стали популярним інструментом інвестицій. Але через те, що клієнти забирали конвертаційні депозити, що закінчилися, у валюті, а нові відкривати не поспішали, перед банками з’явилася невесела перспектива відтоку пасивів;
- захоплення українців «конвертаційними депозитами» допомогло банкам впоратися з відтоком валютних коштів. Однак виявилося, що далеко не всі банки успішно організували виплату валюти з клієнтських рахунків.
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