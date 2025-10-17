Середня вартість обслуговування кредиту для ОСББ не перевищує 1000 грн на місяць Сьогодні 07:42 — Кредит&Депозит

Більшість енергокредитів для об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) не перевищує 2 млн грн завдяки грантам Фонду енергоефективності, для мешканців середня вартість обслуговування кредиту не перевищує 1000 грн на місяць.

Про це повідомила перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва агентству «Інтерфакс-Україна».

«Виплати за кредитом додають до щомісячних платіжок не більше 15−25% від звичних сум. Тобто, громадянам не доведеться надто перейматися „космічними“ комунальними рахунками. Наприклад, погашення кредиту на 1 млн грн терміном три роки для будинку на 100 квартир може скласти від 300 грн на місяць з квартири. А виплати за кредитом на 3 млн грн терміном на п’ять років складуть близько 700 грн на місяць», — пояснила вона.

За даними Дмітрієвої, завдяки грантам від Фонду енергоефективності, що компенсують ОСББ до 70% необхідних витрат на енергомодернізаційні роботи, 90% виданих банківських кредитів на залишок вартості робіт становлять від 1 млн до 2 млн грн. Кредити ОСББ надаються для встановлення ІТП, утеплення стін, модернізації систем гарячого водопостачання та системи теплопостачання, заміни дверей, вікон, придбання генераторів тощо.

«Найбільша перевага банківського кредиту полягає у тому, що він дозволяє буквально за кілька днів розпочати необхідні роботи та оперативно розв’язати ключові питання з енергомодернізації будинку», — підкреслила вона.

Крім того, Дмітрієва звернула увагу на те, що після проведення необхідних енергомодернізаційних робіт, наприклад, зі встановлення індивідуального теплового пункту в будинку, економія на щомісячних платежах за тепло в опалювальний сезон може скласти до 20%, а при комплексній енергомодернізації з утепленням стін та дахів — може сягнути 50%.

Посилаючись на дані Фонду енергоефективності, вона зазначила, що лише за дев’ять місяців 2025 року за програмами Фонду було надано грантів на загальну суму понад 1,1 млрд грн. Зокрема, за програмою «Енергодім» виплачено гранти на суму 536,7 млн грн, а в межах «ГрінДІМ» — 101,3 млн грн.

Загалом у програмі «Енергодім» беруть участь понад 800 ОСББ, з яких 558 уже повністю або частково завершили свої проєкти. Завдяки цьому понад 81 тис. українських сімей мають можливість жити в теплих, безпечних та енергоефективних будинках.

