Під який відсоток банки надають кредити - огляд НБУ — Finance.ua
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Під який відсоток банки надають кредити - огляд НБУ

Кредит&Депозит
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Під який відсоток банки надають кредити - огляд НБУ
Під який відсоток банки надають кредити - огляд НБУ
Вартість кредитів майже стабілізувалася. Упродовж I кварталу 2023 року ставки за споживчими кредитами фізичним особам коливалися в середньому близько 30% річних, за кредитами суб'єктам господарювання — близько 20% річних.
Про це свідчить Огляд банківського сектору НБУ (I квартал 2023 року).
За даними НБУ, трохи вищими ставки були за кредитами великим підприємствам як таким, що генерують вищий ризик концентрації для банку та не підпадають під обмеження програми «Доступні кредити 5−7-9%».
Під який відсоток банки надають кредити - огляд НБУ
Обсяг чистих гривневих кредитів суб'єктам господарювання знизився на 4,8% за І квартал. Найбільше зниження гривневого кредитування бізнесу відбулося в ПриватБанку та іноземних банках — на 8,4% та 6,2%.
Під який відсоток банки надають кредити - огляд НБУ
Зниження чистих гривневих кредитів фізичним особам уповільнилося до 1,9%.
Під який відсоток банки надають кредити - огляд НБУ
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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