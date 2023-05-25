Ставки за гривневими депозитами зросли на 20%: банкір пояснив причини — Finance.ua

Ставки за гривневими депозитами зросли на 20%: банкір пояснив причини Сьогодні 11:00 — Кредит&Депозит

Ставки за гривневими депозитами зросли на 20%: банкір пояснив причини

Відсотки за 9-місячними та річними гривневими депозитами збільшилися в середньому на 1−1,5%, починаючи з травня цього року. Банкір Дмитро Замотаєв вважає, що це сталося внаслідок вдалої політики НБУ зі зв’язування «гарячих» коштів, які знаходяться на нинішніх рахунках клієнтів.

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Також роль зіграло стимулювання банків залучати більше грошей на депозити від 3 місяців і більше.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку : «Для українців зараз вкрай важливим є відчуття „тилової“ стабільності та прогнозованості, що виявляється насамперед у зростанні довіри до гривні і поступової переорієнтації громадян на гривню, як найбільш надійну та стабільну валюту для збереження й примноження наявних коштів».

Запроваджені НБУ депозитні сертифікати під 25% терміном на 3 місяці дають змогу комерційним банкам отримати одразу дві переваги:

стабілізувати грошові потоки, створивши надійне підґрунтя, що убезпечить їх від низки негативних явищ;

розвинути депозитні програми терміном від 3 місяців, мінімізувавши частку «коротких» депозитів, бо зараз частка коштів складає 65%.

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Фахівець розповів, що за першу половину 2023 року розмір гривневих депозитів склав в середньому 160 тисяч гривень: зокрема середній розмір вкладів терміном 6−9 місяців — 131 тисяча гривень, а за 9−12 місяців — 150 тисяч гривень.

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За цей самий період у Глобус Банку частка гривневих депозитів від 3 до 6 місяців склала близько 8%, від 6 до 9 місяців — 11%, від 9 до 12 місяців — понад 26%.

Він спрогнозував, що в травні НБУ перегляне підходи до розміщення банками вільних коштів на депозитні сертифікати. Тож установи максимально зацікавлені в залученні депозитів населення на термін від 3 місяців.

Водночас розміщення коштів на гривневих депозитах для громадян дедалі стає більш вигідним, ніж на валютних депозитах. Саме тому, з високою ймовірністю можна стверджувати, що у II кварталі 2023 року найбільш популярними стануть депозити в національній валюті терміном 6−12 місяців, за якими банки запропонують найвищі відсоткові ставки, — пояснив Замотаєв.

Він додав, що нові збільшені депозитні ставки вже із середини літа почнуть зменшуватися, тому клієнтам варто оформлювати найбільш тривалі 9-місячні або річні вклади незабаром.

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