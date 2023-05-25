У березні банки видали іпотечних кредитів майже на ₴39 мільйонів — Finance.ua
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У березні банки видали іпотечних кредитів майже на ₴39 мільйонів

Кредит&Депозит
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Банки у березні 2023 року видали 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів.
Про це повідомляє пресслужба НБУ у Телеграмі.
«Банки України в березні 2023 року видали 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про видачу нової іпотеки в березні поінформували 2 банки, які кредитували придбання житла виключно на вторинному ринку нерухомості. Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в березні 14,0% (у лютому — 8,3%).
Найбільше іпотечних кредитів у березні видано в Київський області - 14 договорів на загальну суму 16,1 млн грн (41% від загального обсягу).
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За матеріалами:
Finance.ua
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