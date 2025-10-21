Світовий банк надасть $200 млн на розширення іпотечної програми «єОселя» Сьогодні 09:14 — Кредит&Депозит

Світовий банк надасть $200 млн на розширення іпотечної програми «єОселя»

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України готує запуск додаткової компенсаційної моделі державної іпотечної програми «єОселі», а Світовий банк готовий надати співфінансування в $200 млн на першому етапі.

Про це повідомив заступник міністра Андрій Телюпа.

Плани на запуск до кінця року

Уряд працює над механізмом реалізації програми до кінця поточного року. Також Мінекономіки готує звіт щодо розвитку проєктного фінансування нового будівництва.

Телюпа зазначив, що ці питання обговорювалися під час зустрічей із командами Світового банку минулого тижня у Вашингтоні.

Він додав, що на цих зустрічах обговорювалася також промислова стратегія.

«На базі міжнародної рамки інтеграції українських виробників у міжнародні ланцюжки постачання йдемо далі до конкретних заходів для розвитку пріоритетних галузей промисловості за максимальної участі українських експертів та безпосередньо виробників», — зазначив заступник міністра.

Підтримка бізнесу та детінізація

За його словами, Мінекономіки продовжує максимально залучати ресурси банку для програм підтримки бізнесу «Зроблено в Україні» в 2026 році, доступ до якої пропонується зробити одним із інструментів детінізації.

«Наприклад, якщо хочеш отримати доступний кредит 5−7-9% або грант на виробничі потужності, то маєш бути bankable і надати відповідні документи банку. І далі ти як підприємець отримаєш можливості масштабування бізнесу за рахунок цілий екосистеми фінансових інструментів», — пояснив Телюпа.

Читайте також В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя

Нагадаємо, сума першого внеску на нові квартири за «єОселею» суттєво різниться за регіонами й прямо корелює з цінами на первинному ринку. Фахівці ЛУН проаналізували, скільки українцям доведеться віддати на перший внесок, щоб придбати найдешевше однокімнатне житло у новобудові за програмою «єОселя». Де найдорожчий та найменший перший внесок за «єОселею» — читайте тут

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.