Українці все частіше скаржаться на колекторів Сьогодні 15:03 — Кредит&Депозит

Українці все частіше скаржаться на колекторів

Нацбанк України отримав 3101 скаргу на діяльність колекторських компаній із моменту набуття чинності нового закону про колекторську діяльність у 2021 році. Понад 60% усіх скарг надійшло лише за останні два роки.

Про це пише Опендатабот.

Лише з початку року НБУ зафіксував 958 звернень щодо неправомірних дій колекторів — це вже більше, ніж за весь 2024 рік.

У середньому Нацбанк зараз отримує понад 100 скарг на місяць — на третину більше, ніж торік, і вдвічі більше, ніж у 2023-му.

Як мають працювати колектори

Згідно із законом, контактувати з боржниками можуть лише ті компанії, які зареєстровані у Реєстрі колекторських компаній НБУ. Порушення правил роботи може призвести до штрафів, обмеження діяльності або виключення з реєстру.

Від початку роботи Реєстру до нього внесли 82 компанії, з яких нині залишилося 74. Найактивніше реєстрація відбувалася у перший рік — тоді додалося 62 компанії. У 2022 році — лише п’ять, а у 2025-му поки що одна.

За цей час вісім компаній втратили право працювати на ринку: половина з них — добровільно, решта — через порушення вимог. Серед виключених — дві компанії з однаковою назвою «Кредитна Виконавча Служба», що належали британській Extra Venture LTD.

Фінансові результати: мільярд на боргах

Понад 70% колекторських компаній зареєстровані у столиці — це 54 фірми. Ще 6 компаній діють у Запорізькій області та 5 — у Чернігівській.

Сукупний дохід 74 компаній, внесених до Реєстру, у 2024 році сягнув 1,01 млрд грн, а чистий прибуток — 384,7 млн грн.

Лідером ринку стала фінансова компанія «ЄАПБ», що входить до групи ТАС Сергія Тігіпка. Її дохід минулого року становив 409,2 млн грн, прибуток — 156,4 млн грн. Разом із пов’язаною компанією «ЄАПБ», яка також є у Реєстрі, група ТАС забезпечила 41% доходу всієї індустрії та 92% чистого прибутку.

Інші лідери ринку

До трійки найбільших гравців також увійшли:

«Смартфінанс» — 90,3 млн грн доходу (власники: Ольга Дума та Олександр Дрозд);

«Кредитекспрес Юкрейн ЕЛ.ЕЛ.СІ.» — 71,3 млн грн (бенефіціар — швед Йоста Леннарт Огрен).

Читайте також НБУ змінив правила для колекторських компаній

Разом із другою компанією цього власника — «Дебтфорт Україна» — вони отримали понад 93 млн грн доходу.

Один власник — вісім компаній

У Реєстрі є чимало компаній із одними й тими ж бенефіціарами. Рекорд належить В’ячеславу Голубу, якому належать вісім колекторських фірм — майже кожна дев’ята у Реєстрі. Сукупно вони заробили 52,8 млн грн доходу у 2024 році та 4 млн грн чистого прибутку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.