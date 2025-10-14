Як позбутися спам-дзвінків — нові правила блокування Сьогодні 11:22

Як позбутися спам-дзвінків — нові правила блокування

В Україні набули чинності нові правила, які дозволяють мобільним операторам блокувати спам-дзвінки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відповідну постанову ухвалив Уряд, і з 2 жовтня оператори вже почали блокувати тисячі нав’язливих номерів.

Як заблокувати телефонних «спамерів»

Під спам-дзвінками маються на увазі рекламні виклики, коли компанії телефонують користувачам без їхньої згоди, пропонуючи товари чи послуги.

Читайте також Як телефонні номери українців опиняються в спам-базах

Відтепер українці можуть самостійно повідомляти операторів про такі номери, щоб їх заблокували.

Зробити це можна у застосунках або за спеціальними номерами операторів:

Vodafone — 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;

Kyivstar — 466 або 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;

lifecell — 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

Також скаргу можна подати на гарячу лінію Уряду за номером 1545 або через сайт НКЕК

У Мінцифри закликали активно повідомляти про спам, щоб допомогти операторам ефективніше блокувати порушників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.