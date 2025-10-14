Як позбутися спам-дзвінків — нові правила блокування
В Україні набули чинності нові правила, які дозволяють мобільним операторам блокувати спам-дзвінки.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Відповідну постанову ухвалив Уряд, і з 2 жовтня оператори вже почали блокувати тисячі нав’язливих номерів.
Як заблокувати телефонних «спамерів»
Під спам-дзвінками маються на увазі рекламні виклики, коли компанії телефонують користувачам без їхньої згоди, пропонуючи товари чи послуги.
Відтепер українці можуть самостійно повідомляти операторів про такі номери, щоб їх заблокували.
Зробити це можна у застосунках або за спеціальними номерами операторів:
- Vodafone — 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;
- Kyivstar — 466 або 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу;
- lifecell — 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.
Також скаргу можна подати на гарячу лінію Уряду за номером 1545 або через сайт НКЕК.
У Мінцифри закликали активно повідомляти про спам, щоб допомогти операторам ефективніше блокувати порушників.
