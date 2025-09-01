Як телефонні номери українців опиняються в спам-базах — Finance.ua

Як телефонні номери українців опиняються в спам-базах Сьогодні 09:11

Як телефонні номери українців опиняються в спам-базах

Отримувати нав’язливі дзвінки чи підозрілі розсилки можна навіть тоді, коли ви майже ніде не публікуєте свій номер. Джерел, звідки контакти потрапляють до зловмисників чи агресивних рекламних сервісів, насправді чимало.

Основні канали витоку даних

1. Великі компанії та клієнтські бази. Корпоративні бази іноді стають мішенню хакерів або витікають через недобросовісних співробітників.

2. Відкриті інтернет-ресурси. Телефони, які люди самі публікують у мережі, легко збирати автоматизованими системами. Раніше на деяких торговельних майданчиках контакти авторів оголошень були доступні напряму, що значно спрощувало їх масовий збір.

3. Автоматизовані «парсери». Такі програми сканують сайти вакансій, платформи з відгуками чи сервіси пошуку майстрів, витягуючи доступні телефони разом з іншими даними.

4. Невеликі інтернет-магазини та служби доставки. Контактні дані можуть «зникнути» під час передачі підрядникам або партнерам, якщо компанія не дотримується належного захисту.

Читайте також Головні схеми телефонного шахрайства у 2025 році

Чому це важливо

У результаті ваш номер може потрапити до спам-бази навіть без публікацій у відкритому доступі. Повністю захиститися неможливо, але зменшити ризик реально — наприклад, не залишати номер без потреби та уважно обирати, де робите замовлення.

Нагадаємо, українці дедалі частіше отримують дзвінки з невідомих номерів. Поліція застерігає: часто за такими викликами стоять шахраї.

За даними загальносвітового дослідження Global Anti-Scam Alliance, у 2024 році 67% випадків крадіжки грошей з рахунків відбувалися через телефони, а середній розмір втрати — 1 250 доларів США на особу.

Як не стати жертвою телефонних шахраїв

Не довіряйте незнайомим номерам

Якщо телефонують і представляються «банком», «поліцією» чи «службою безпеки» — спокійно покладіть слухавку й передзвоніть на офіційний номер, який знайдете самі.

Нікому не диктуйте коди чи паролі

Жодна нормальна установа не проситиме вас назвати одноразовий пароль із SMS чи CVV-код картки. Якщо питають — це шахраї.

Перевіряйте «страшилки»

Фрази на кшталт «терміново переказуйте гроші, інакше заблокують рахунок» — класичний прийом. У банках проблеми вирішують спокійно та виважено, натомість шахраї завжди кваплять жертву, аби та не «зіскочила з гачка».

📌 У дорозі, на тренуванні чи за кермом? Слухайте аудіоновини на Finance.ua. Це можливість для тих, хто хоче бути в курсі усіх подій і не витрачати свій час на читання. Щоб увімкнути новину в аудіоформаті достатньо натиснути на зображення.

Використовуйте фільтри дзвінків

На сучасних смартфонах можна увімкнути блокування підозрілих номерів або встановити додаток, що показує, хто телефонує.

Поговоріть з близькими про шахрайство

Шахраї часто дзвонять літнім людям. Краще заздалегідь обговорити з рідними: якщо чують «я в біді, терміново потрібні гроші», навчіть їх спершу перевірити, чи це правда.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.