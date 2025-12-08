0 800 307 555
Трамп: рф прийняла мирний план, а Зеленський навіть не бачив документа

Трамп: рф прийняла мирний план, а Зеленський навіть не бачив документа
Президент США Дональд Трамп заявив, що росія нібито погодилась на запропонований ним план врегулювання війни, тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не ознайомився з документом.
Про це він повідомив під час спілкування з пресою.
Відповідаючи на запитання журналіста про подальші кроки в можливих мирних перемовинах між Україною та росією, Трамп зазначив, що він «трохи розчарований» відсутністю реакції Зеленського на проєкт мирної угоди.
За його словами, пропозиція отримала підтримку москви та української команди переговорників, але сам Зеленський «не читав документ».
«Ми розмовляли з президентом путіним, і ми спілкувалися з українськими лідерами, включаючи Зеленського. І мушу сказати, що я дещо розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це станом на кілька годин тому. Його команда в захваті від цього, але він ні», — наголосив Трамп.
Він також зазначив, що росія хотіла б захопити всю Україну, однак усе ж погоджується на мирну угоду.
«росія, гадаю, швидше хотіла б отримати всю Україну, якщо так подумати. Але росія, на мою думку, з цим згодна. Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, але він цього не читав», — підкреслив Трамп.
Нагадаємо, спеціальний посланник США Стівен Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер після зустрічі з очільником Кремля путіним провели переговори з українською делегацією щодо безпеки, шляхів досягнення тривалого миру та відновлення країни після війни.
За матеріалами:
Діло
